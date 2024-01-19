泫雅疑官宣認愛龍俊亨！IG留約會證據 粉絲驚：原來已偷偷交往了
南韓有著「性感小野馬」稱號的歌手泫雅及男團BEAST出道的龍俊亨，昨（18）日深夜時，先後上傳了一張男女手牽手走在沙灘上的背面合照，引發韓網熱議。雖然皆未透露任何文字內容說明，但泫雅以「男女愛心」的貼圖搭配上傳，似乎也間接透露兩人正在交往中的訊息。
記者張芸婷／綜合報導
同時，眼尖的南韓網友們也發現，去年11月9日上傳至某間連鎖餐廳Instagram貼文的照片，疑似就是兩人約會的證據。照片中泫雅及龍俊亨分別為店家簽名，餐廳方上傳認證照時，寫下「感謝泫雅和龍俊亨的到訪」等字句，被網友們認定這就是兩人交往約會的足跡，推測兩人在去年（2023）應該就已經開始戀愛。
在兩人公開照片後，泫雅經紀公司在第一時間表示「正在確認中」。經過一個晚上的確認後，於19日早上雙方公司終於回應，「這是藝人的私生活領域，公司不干涉」；龍俊亨公司也表示，「這是藝人的私生活，因此難以確認」，雙方經紀公司，不承認也不否認的曖昧態度，又再次引發了各界的熱烈討論。
事實上，泫雅與前男友Dawn的戀情也曾掀起一陣討論。當時兩人交往7年，一度論及婚嫁，可惜最終在2022年11月親口承認分手消息，讓真心祝福兩人的粉絲們感到非常可惜。沒想到時隔1年多，泫雅又再次傳來戀愛消息，IG照片下方湧入留言，給予新戀情滿滿的祝福。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道