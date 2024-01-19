時力發動募款拚撐過財務危機 王婉諭預告2026不缺席
時代力量在本次2024大選中立委全滅，政黨票也未達3%補助款門檻，黨主席王婉諭形容是「創黨至今最大的挫敗」。為了避免滅黨，時力近期發起「捐款200元留住改革火種」，不只有上百筆捐款，更有破200人申請入黨。王婉諭今（19）日強調，2026選戰時代力量不會缺席。
記者呂炯昌／台北報導
時力今日上午在中央黨部舉行記者會，回應近期募款、入黨情形及未來規畫，媒體詢問2026選戰佈局？王婉諭表示，相關佈局都持開放態度，這要回到整個黨的機制，本週六就召開黨代表大會，接下來遴選新的決策委員跟黨主席，這都是在新的決策委員上任後要加速處理部分，對於2026她以代理黨主席角色看待，仍然認為不要廣泛提名，而是聚焦在較有把握的區域，在地經營、持續深耕才能在這一局有所突破。
媒體追問會跟其他政黨合作嗎？王婉諭說，從她上任以來對所有合作可能性都保持開放態度，但合作是要有意義的，針對議題、價值，不論是在中央、不論是黨的層級合作，甚至在地方選舉上都保持開放態度，2024選舉其實有保持這種彈性，也跟各個小黨都談過，甚至三大黨也都有洽談，但實際上未能發生合作可能性。
王婉諭強調，時代力量做為改革力量，任何合作可能性都可以討論，但絕不會為了利益跟分贓而結合，絕不能違背主張的價值，在這樣的前提下，若能有共同的理念，非常願意積極跟各黨做討論。