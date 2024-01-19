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泫雅單飛比較紅！《Bubble Pop!》MV點擊破億　夯成流行指標女王

▲泫雅夯曲《Bubble Pop!》點擊破億，讓她創下紀錄，漸漸成為韓國流行女王。（圖／泫雅IG）
▲泫雅夯曲《Bubble Pop!》點擊破億，讓她創下紀錄，漸漸成為韓國流行女王。（圖／泫雅IG）

記者薛羽彤／綜合報導

31歲「性感小野馬」韓國女星泫雅昨（18）日深夜和前Highlight成員龍俊亨一起公開交往喜訊，震撼韓國娛樂圈。泫雅7歲開始試鏡想成為演員，最後簽進JYP娛樂以新女團Wonder Girls正式出道，2010年她以個人身分出道，以一首《Change》轟動樂壇。

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▲泫雅以性感、流行著稱有「性感小野馬」的封號。（圖／泫雅IG）
▲泫雅以性感、流行著稱有「性感小野馬」的封號。（圖／泫雅IG）
泫雅起初以女團Wonder Girls身分出道，半年後，因泫雅慢性腸胃炎和頭暈等病痛問題，加上父母親對她身體狀況的擔憂，她選擇退團。之後泫雅從JYP娛樂跳槽到Cube娛樂，2009年以女子團體4Minute亮相，正式回歸舞台。隔年，泫雅發布個人首支單曲《Change》，造成轟動讓她一炮而紅，而這首歌當時就是跟龍俊亨合作。

▲泫雅曾加入過兩個女團，都沒有比她個人活動更受到關注。（圖／泫雅IG）
▲泫雅曾加入過兩個女團，都沒有比她個人活動更受到關注。（圖／泫雅IG）
2011年泫雅發布首張迷你專輯《Bubble Pop!》主打曲《Bubble Pop!》的MV在公開後的一週內，平均每日都有100萬的流量，2015年成功達到1億點閱，成為首個韓國女歌手瀏覽量破億的MV。同年，泫雅被美國音樂雜誌Billboard評選為「21位21歲以下代表歌手」第17名，評論表示泫雅是KPOP走向世界的指標人物之一，及韓國流行文化代表人物，奠定她在韓國歌壇的地位。

▲泫雅在韓國歌壇占有一席之地。（圖／泫雅IG）
▲泫雅在韓國歌壇占有一席之地。（圖／泫雅IG）
2012年泫雅參與了歌手PSY歌曲《江南Style》的MV演出，她也因此登上英國時尚雜誌《POP》封面，成為首位登上此雜誌封面的韓國藝人。2018年因泫雅認愛Dawn與Cube娛樂不同步，不歡而散，Cube娛樂解約泫雅。2020年泫雅因健康急速惡化將暫停單曲《GOOD GIRL》活動，直到隔年帶著新專輯《I'm Not Cool》回歸，人氣依舊居高不下。泫雅出道至今發行過8張個人專輯，不論是事業還是戀情，一直都是外界關注焦點，她也成功成為韓國女星中時尚流行、性感的指標。

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