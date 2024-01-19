泫雅單飛比較紅！《Bubble Pop!》MV點擊破億　夯成流行指標女王

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2011年泫雅發布首張迷你專輯《Bubble Pop!》主打曲《Bubble Pop!》的MV在公開後的一週內，平均每日都有100萬的流量，2015年成功達到1億點閱，成為首個韓國女歌手瀏覽量破億的MV。同年，泫雅被美國音樂雜誌Billboard評選為「21位21歲以下代表歌手」第17名，評論表示泫雅是KPOP走向世界的指標人物之一，及韓國流行文化代表人物，奠定她在韓國歌壇的地位。
2012年泫雅參與了歌手PSY歌曲《江南Style》的MV演出，她也因此登上英國時尚雜誌《POP》封面，成為首位登上此雜誌封面的韓國藝人。2018年因泫雅認愛Dawn與Cube娛樂不同步，不歡而散，Cube娛樂解約泫雅。2020年泫雅因健康急速惡化將暫停單曲《GOOD GIRL》活動，直到隔年帶著新專輯《I'm Not Cool》回歸，人氣依舊居高不下。泫雅出道至今發行過8張個人專輯，不論是事業還是戀情，一直都是外界關注焦點，她也成功成為韓國女星中時尚流行、性感的指標。
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