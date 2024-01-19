迎最猛寒流！7-11卡布28元、美式第2杯10元 暖暖包、烤雞買1送1
入冬最強寒流要來了！7-11推出咖啡、暖暖包、鮮食優惠，抗寒暖身先囤貨，包括1月21日起至24日，有大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，原價55元的卡布奇諾，疊加自帶杯折扣5元優惠，只要28元開喝，還有GODIVA迦納熱巧克力單杯特價79元，還有暖暖包買1送1、「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月21至1月24日
◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
📍門市｜1月24至1月28日
◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1
📍門市｜1月24至2月20日
◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元
◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲買1送1，每盒8包原價552元、特價226元
📍門市｜即起至2月6日
◾️「小白兔暖暖包」第2件6折，包括手握式原價15元、特價12元；貼式暖暖包原價16元、特價13元
◾️指定品牌暖暖包任選買1送1
🟡全家
📍門市｜今起至1月21日
◾大杯經典拿鐵2杯65元，原價55元、特價33元
◾霜淇淋2支59元，原價59元、特價30元