科技公司突宣布裁員！正妹女主管「崩潰反應」全被錄：我才剛買房

迎最猛寒流！7-11卡布28元、美式第2杯10元　暖暖包、烤雞買1送1

▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有暖暖包、烤雞腿買1送1優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有暖暖包、烤雞腿買1送1優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

入冬最強寒流要來了！7-11推出咖啡、暖暖包、鮮食優惠，抗寒暖身先囤貨，包括1月21日起至24日，有大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，原價55元的卡布奇諾，疊加自帶杯折扣5元優惠，只要28元開喝，還有GODIVA迦納熱巧克力單杯特價79元，還有暖暖包買1送1、「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月21至1月24日

◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

📍門市｜1月24至1月28日

◾「哈燒專櫃」香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買1送1

▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11限定門市1月24日至28日推出香草烤雞腿、古早味大雞腿任選買一送一。（圖／7-11提供）
📍門市｜1月24至2月20日

◾有GODIVA迦納熱巧克力，原價99元、特價79元

◾韓國熊津不添加糖紅蔘飲買1送1，每盒8包原價552元、特價226元

📍門市｜即起至2月6日

◾️「小白兔暖暖包」第2件6折，包括手握式原價15元、特價12元；貼式暖暖包原價16元、特價13元

◾️指定品牌暖暖包任選買1送1

▲迎戰寒流，7-11指定品牌暖暖包買1送1；小白兔暖暖包第2件6折。（圖／7-11提供）
▲迎戰寒流，7-11指定品牌暖暖包買1送1；小白兔暖暖包第2件6折。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜今起至1月21日

◾大杯經典拿鐵2杯65元，原價55元、特價33元

◾霜淇淋2支59元，原價59元、特價30元

▲全家拿鐵2杯65元、霜淇淋2支59元。（圖／業者提供）
▲全家拿鐵2杯65元、霜淇淋2支59元。（圖／業者提供）

今起喝3天！全家拿鐵28元、霜淇淋第2支10元　7-11咖啡第2杯19元

降溫前先迎雨彈！寒流急凍全台「下探5°C」　最冷、雨最多時機曝

入冬最冷寒流逼近！「0度線」涵蓋台灣上空　最凍在下週二、週三

霸王級寒流恐再現！陽明山下雪機率75％　挑戰2016北部低溫3.8度

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選