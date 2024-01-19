泫雅、龍俊亨十指交扣！疑似朋友變戀人 經紀公司確認後回應了
31歲南韓「性感小野馬」泫雅2022年底證實與交往7年、小2歲男友DAWN（金曉鐘）分手，昨（18）日深夜，她突然在IG上傳一張和大3歲歌手龍俊亨牽手的合照，被解讀公開認愛，對此，雙方經紀公司今天凌晨進一步回應：「不干涉藝人的私生活。」
記者楊穎軒／綜合報導
昨晚泫雅分享與龍俊亨十指交扣的照片，寫下：「請多多關照。」引發兩人熱戀的揣測，韓媒震驚之餘立刻求證兩人經紀公司，得到「確認中」的回覆，今天一大早，泫雅所屬的AT AREA表示：「我們不干涉藝人的私領域。」龍俊亨公司BLACK MADE娛樂也說：「很難確認，因為這是藝人的私生活，請大家諒解。」兩方皆不置可否。
泫雅2018年被爆和同門師弟DAWN交往，小倆口不顧經紀公司反對，大方承認已經在一起2年，此舉惹惱公司，兩人毅然解約，另覓新東家，2022年2月，DAWN公開向泫雅求婚，泫雅也答應，PO出無名指戴戒指的照片，沒想到，才過半年多就宣告分手，如今泫雅疑似戀上前同門師兄，感情歸屬再次引發熱議。
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