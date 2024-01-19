春節不罷工了！台灣高鐵慨發6個月年終、指定日期還發激勵金

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高鐵工會今天宣布「年終獎金爭議終告成功」，台灣高鐵公司疫後的營收成長有目共睹，依據去年12月13日所發布的公告，卻僅發放2.3個月年終，引起所有同仁的譁然，也強烈向本會表達不滿。為因應同仁的訴求，工會決定發起爭議行動，並於1月16日臨時會員代表大會通過下，端視協商結果，發起爭議行為。
高鐵工會表示，據該會與高鐵公司協商過程，高鐵公司往年提撥總獎金最高數額為4.2個月，在工會強烈的要求下，最後爭取結果，總獎金數額提升至6個月，包括績效獎金比照疫情前營收最高年度的2.2個月，年終獎金則提升至3.8個月，若再加上已發出的營運激勵金每人1.2萬元，總獎金甚至超過6個月。
除此之外，高鐵工會也爭取到，針對節日旅運量較大的日期給予當日出勤者每人每日定額500元激勵金，113年雙方合意日期為4月3日、5月10日、6月7日、9月13日、10月9日、12月27日。同時雙方將就未來年終獎金制度化、調薪制度化、指定日期激勵金制度化，持續協商，討論出符合員工期待的方案。
高鐵工會表示，感謝交通部及勞動部居中協調本次爭議案，與高鐵公司和董事會願意同該會理性協商，最重要的是感謝每一位參與這次行動的同仁，因為有大家的加入與支持，成為本次工會協商與行動的最大後盾。