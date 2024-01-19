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113學測周六登場！「考場開放時間、攜帶物品、鉛筆盒規定」一覽

▲113學測自1月20日至1月22日舉行，「考生專區、攜帶物品、考場規則、鉛筆盒規定」一文看懂。（資料圖／NOWnews攝影中心）
▲113學測自1月20日至1月22日舉行，「考生專區、攜帶物品、考場規則、鉛筆盒規定」一文看懂。（資料圖／NOWnews攝影中心）

記者黃韻文／綜合報導

113升大學學科能力測驗明（20）天登場，自1月20日至1月22日舉行。大考中心宣布今（19）下午2時至4時開放考生查看考場及座位。《NOWnews》整理學生最關注的學測須知，包括考生專區、攜帶物品、考場規則、鉛筆盒規定一文看懂。

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🟡大考中心考生專區
🔎113學年度學科能力測驗考生專區（點此連結）

🟡113學測看考場時間
113學測於1月20日至1月22日舉行，大考中心指出，無論考試日期為何，統一在今（19）日下午2時至4時開放學生查看考場及座位。

🔎應試號碼、試場地點查詢（點此連結）

▲大學學測。（圖／大考中心提供）
▲113學測在19日下午2時至4時開放學生看考場。（資料照／大考中心提供）
🟡113學測鉛筆盒規定
不一定需要「透明鉛筆盒」，但必須是「沒有任何文字符號」的文具盒、文具袋。

🟡113學測攜帶物品

📌應試物品（文具用品）：可準備2組，以防突發意外。

下列應試物品可攜帶入座： 
1、文具：黑色 2B 軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆（建議使用筆尖較粗約 0.5mm~0.7mm 原子筆）、修正帶／修正液、直尺、三角板、量角器、圓規。 

2、其他用具：無文字符號的文具盒（袋）及透明墊板。 

📌應試有效證件正本其中1種（國民身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、身心障礙證明、護 照或居留證）。113學測已無入場識別證及准考證，務必記得攜帶「有效證件正本」，學生證、「無照片」健保卡不屬有效證件。

📌隨身備用物品：傳統無聲手錶、衛生紙。

▲直尺、三角板、量角器、圓規規範說明。（圖／大考中心）
▲直尺、三角板、量角器、圓規規範說明。（圖／取自大考中心）
🟡學測可以帶衛生紙嗎？
大考中心列出「手錶、手帕、衛生紙、耳塞、口罩」規定如下：

1. 鐘錶（手錶、時鐘、鬧鐘、電子鐘）：不可以有計算、記憶、通訊、傳輸、拍攝、 錄影等功能，且不得發出任何聲響或閃光。 

2. 手帕、衛生紙：只能供一般正常使用，不能註記任何文字符號，如因病情需要使用毛巾、大量衛生紙時，須於考試開始前向試務辦公室報備使用。

3. 考生穿戴連帽衣服、使用耳塞、戴口罩、手套、圍巾、傳統型暖暖包等，都須配合監試人員檢查，且以進入試場後不影響辨識面貌為原則。 

🟡113學測幾點到考場
各節考試開始前5分鐘預備鈴響起即可入場，注意各節截止入場時間。

▲113學測日程表。（圖／大考中心提供）
▲113學測日程表。（圖／大考中心提供）
🟡113學測考場規則
1、應試時不得喝水、抽菸、嚼食口香糖等。如因治療需要，依使用藥物相關規定辦理。 

2、考試開始鈴響後，如物品不慎掉落，應舉手經監試人員同意再撿。

3、考生不得毀損、破壞試題本。

4、考生不得將抄錄的答案帶出試場。

5、考生離座（含站立）後就禁止作答動作。

6、考試開始60分鐘內不可離場，除因生病或特殊原因，須經監試人員同意。

7、不可攜帶入座物品：行動電話、穿戴式裝置、計算機、電子辭典、多媒體播放器材、任何可能妨害考試公平的書本、物品或紙張。

▲113學測應考提醒。（圖／大考中心）
▲113學測應考提醒。（圖／大考中心）
🟡學測前一天要幹嘛

▲113學測應考檢查表。（圖／大考中心）
▲113學測應考檢查表。（圖／大考中心）

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