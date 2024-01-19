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漁業小開染毒　販售「霸子-辛普森」咖啡包

▲漁業小開染毒 販售「霸子-辛普森」咖啡包（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲漁業小開染毒 販售「霸子-辛普森」咖啡包（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

家中擁有多艘漁船的邱姓漁業小開，染上毒癮後也開始販毒，以暱稱「全網無前任 有也不承認」為名，在網路上銷售「霸子-辛普森」為品牌的毒品咖啡包，台中市刑警大隊於網路巡邏中發現其不法事跡，經蒐證跟監後將其逮捕，查扣112包毒咖啡包等證物並移送地檢署起訴。

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臺中市刑大去年9月底經網路巡邏查知以暱稱「全網無前任 有也不承認」為名，疑似從事毒品咖啡包交易買賣，旋即成立專案小組，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，經深入追查發現邱男(24歲)涉有重嫌，歷經多日跟監蒐證，見時機成熟趁毒品交易時，當場查獲邱男販賣毒品，現場查扣第三級毒品咖啡包112包(418.6公克)及手機1支等相關贓證物，警訊後依毒品罪嫌移送臺中地檢署偵辦。


經調查邱男家裡於宜蘭蘇澳漁港、桃園永安漁港均擁有漁船從事捕漁工作，家裡經濟條件優渥，惟染上施用毒品惡習後，入不敷出，為增加收入，竟異想天開挺而走險，從事運送、販賣毒品咖啡包，牟取暴利。另邱男以超商為販毒交易處所，自以為神不知鬼不覺，殊不知員警於現場布署埋伏等候多時，見邱男出現交易毒品之際，員警即向前表明身分，邱男見況欲逃離現場，便遭員警壓制逮捕上銬，經詳細搜索後，於邱男身上及居住處，分別查獲毒品咖啡包12包及100包（約420克重）等違禁物，其不法犯行邱男百口莫辯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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