漁業小開染毒　販售「霸子-辛普森」咖啡包

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臺中市刑大去年9月底經網路巡邏查知以暱稱「全網無前任 有也不承認」為名，疑似從事毒品咖啡包交易買賣，旋即成立專案小組，並報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦，經深入追查發現邱男(24歲)涉有重嫌，歷經多日跟監蒐證，見時機成熟趁毒品交易時，當場查獲邱男販賣毒品，現場查扣第三級毒品咖啡包112包(418.6公克)及手機1支等相關贓證物，警訊後依毒品罪嫌移送臺中地檢署偵辦。
經調查邱男家裡於宜蘭蘇澳漁港、桃園永安漁港均擁有漁船從事捕漁工作，家裡經濟條件優渥，惟染上施用毒品惡習後，入不敷出，為增加收入，竟異想天開挺而走險，從事運送、販賣毒品咖啡包，牟取暴利。另邱男以超商為販毒交易處所，自以為神不知鬼不覺，殊不知員警於現場布署埋伏等候多時，見邱男出現交易毒品之際，員警即向前表明身分，邱男見況欲逃離現場，便遭員警壓制逮捕上銬，經詳細搜索後，於邱男身上及居住處，分別查獲毒品咖啡包12包及100包（約420克重）等違禁物，其不法犯行邱男百口莫辯。
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