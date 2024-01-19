周杰倫巴黎演唱會掰了！班機延誤7小時 145人怒向航空公司求償
天王周杰倫（周董）目前持續世界巡迴演出中，日前來到法國巴黎站，有許多粉絲為了看周杰倫的演唱會，特地搭飛機前往。豈料，有145名西班牙粉絲因為飛機延誤7小時，導致他們錯過周杰倫演唱會的時間，怒向航空公司求償，甚至還出動警察。
記者薛羽彤／綜合報導
據西班牙媒體《El Debate》報導，這145位西班牙歌迷原定是搭乘泛航航空（TRANSAVIA）13日中午12點飛往法國巴黎的航班，卻碰上飛機以「技術問題」為由，導致班機延誤7小時，直到晚上7點45分才出發，讓這批粉絲直接錯過周杰倫演唱會的時間。
這群乘客認為航班延誤過久，害他們無法照原定行程參與活動，包含機票、住宿、演唱會門票等初估已造成他們500歐元（約台幣1.7萬元）的損失，怒向航空公司要求賠償。
其中有一名乘客控訴，航空公司一開始還拒絕提供申訴表格，直到乘客報警，要警方幫忙處理，才允許他們提交申訴。對此，航空公司表示，因為公司總部在法國，申訴應在其他網站上提出，而不是提供民眾紙本。
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