江啟臣參選立院副院長 政大學弟蔣萬安讚：鼻子很大、又有才華
國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨日宣布將與立法委員江啟臣搭配，角逐立法院正副院長一職，台北市長蔣萬安今（19）日在受訪時稱讚江啟臣「鼻子很大，又有才華」。
記者呂炯昌／台北報導
台北大巨蛋上午舉行祈福儀式，會前媒體詢問立院正副院長「韓江配」一事，蔣萬安表示，韓國瑜不管到哪裡都會發光，江啟臣則是他政治大學的學長，「鼻子很大，又有才華」，「韓江配」絕對是最好的搭配，他也相信韓國瑜、江啟臣的帶領新的國會絕對可以強力的監督施政。
高端疫苗採購合約在選後公開，衛福部次長王必勝和曾任立院衛環委員會召委的蔣萬安因高端疫苗爭議隔空對槓，王必勝稱，合約送立院時「保密5年」沒有遮蔽，如果有看到還持續造謠「封存30年」，那就是賊，更狠酸蔣萬安「屢次消費民眾健康安全問題，是未來國家領導人的格局嗎？」對此，蔣萬安回應表示，衛福部沒辦法清楚對外解釋的地方，就交由新國會繼續監督，相信這一屆國會年輕戰力，一定會監督到底。
去年12月23日，韓國瑜赴台中東勢幫江啟臣站台，助講時稱過去新聞局長王淺秋大讚江啟臣「鼻子特別大，是人中之龍」，並轉頭問一旁向江啟臣的妻子劉姿伶「他有沒有這麼厲害？」，劉姿伶害羞地回說「我是看他的才華耶」，讓現場民眾哄堂大笑。