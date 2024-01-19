00919年後天天長胖 台積電釋好消息！半導體科技ETF續吃香
台北股市今（19）日午盤大漲400多點，但看看之前台股開年以來跌多漲少，唯台股ETF持續「長胖」，統計56檔台股ETF今年以來每天規模增減情況，00919群益台灣精選高息ETF最受投資人青睞，在13個交易日中規模日日增；00929規模日增天數12天，另外00927規模增加天數11天。00935、00733規模增加天數也有10天。專家指出，選後以及台積電法說後不確定性降低，台股後市持正面看法，保守的存股族不妨鎖定半導體相關ETF，有機會提升投資效應。
記者許家禎／台北報導
市場法人表示，大盤越跌讓00919收盤價越來越便宜，持續吸引存股族以及法人資金挹注，主因是00919繳出三季10%的高配息。而00927不遑多讓，前二次配息的年化配息率都接近6%，並順利填息，此次1月配息金額更拉高至0.36元、預估年化配息率近8.5%，也成功吸引市場關注與認同。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，今年以來台股獲利了結賣壓不輕，加上外資賣超導致大盤跌多漲少，不過，對存股族而言，反而是中長線利多，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。
謝明志指出，整體而言，長線來看，寬鬆政策確立，因此資金面仍有利於股市表現，台股基本面有支撐，台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
謝明志也說，在選後以及台積電法說後不確定性降低，預期盤勢將在農曆年後回歸基本面表現。台灣半導體護國群山企業不僅獲利表現佳，當中更不乏大方配息與股東分享營運成果的公司，股利率誘人，也可為存股投資上的收益靠山，投資人不妨透過在成份股篩選上同時兼顧獲利能力與高配息之台灣半導體收益相關ETF來佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。
※【NOWnews 今日新聞
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