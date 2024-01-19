月薪3萬調薪3%無感！過來人狂勸不如跳槽、至少加7千才願留下

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該文一出，釣出許多網友分享經驗，「別期待調薪了，跳槽才是正解」、「我家就是要提離職才要調薪」、「試用期過後+1000，就沒有再調過了」、「真的要提才願意加薪，雖然我還是不接受，因為要跳的地方薪水還是比加薪完高」、「跳槽比較快，加了30%左右」。
有網友提到，小心加薪後，其他獎金被砍，「底薪調到3萬，結果年終獎金被砍」；也有網友幸運調薪，「到現在已結構調薪3次，同時也有個人年度調薪」。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據1111人力銀行調查顯示，距離農曆年前剩下1個月，有4成8已經在轉職的路上，想轉職的原因有追求更好的薪資47.3%、工作壓力大33.3%、職業倦怠30.7%、追求成就感23.6%、年終不符合期待21%。
值得關注的是，在年前裸辭工作最擔心會遇到哪些狀況呢？調查直指「經濟壓力大54.6%」、「不確定空窗期有多長52.9%」、「可能領不到年終50.4%」、「工作選擇少32.7%」以及「不利於談下份工作薪水26.1%」，都是上班族衡量在農曆年前換工作所面臨的風險。
曾仲葳說，企業組織內部人員頻繁異動，容易造成業務移交疏漏、經驗無法傳承、挫敗團隊工作士氣等負面效應，嚴重影響企業正常運作，因此雇主祭出「加薪留才」是最能達到立竿見影之效。
而根據1111人力銀行調查指出，有意轉職的上班族，若是原公司有意慰留，需要加薪多少才會打消離職念頭？結果顯示，加薪6,958元最有機會留住優秀人才，透過交叉分析看出，基層員工要加薪5,690元才會願意留下來，基層主管的留才代價則高達8,537元；不過也有25.4%表示加薪多少都不願意留下來。
曾仲葳說，為鼓勵轉職者快速找到工作，1111人力銀行首度推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰，活動時間至1月31日止，從應徵到順利上工，每天選出前3名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000元、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合天天有獎報名資格，且任職滿3個月以上者，再追加久任獎金10000元。另外還有「報馬仔推薦獎」，凡邀請朋友來參加比賽，每1位成功報名的推薦者，都可領取推薦獎金1000元，歡迎農曆年前正在轉職路上的朋友踴躍參與，為自己開啟龍年職場新頁。