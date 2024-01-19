新北首座與捷運車站連通停車場 新莊捷運幸福站拚5月啟用
新北市首座與捷運車站連通的新莊捷運幸福站立體停車場，預計工程將在近期完工，預計今年5月啟用，新北市長侯友宜今（19）日特別前往視察，感謝施工團隊克服疫情帶來的缺工缺料衝擊和挑戰，指出新北市在上任5年來新建啟用97座公有停車場，提供1萬8,545格停車位，期望透過大眾運輸、智能載具上及提供好的地方停車，不造成交通堵塞，讓人民生活更方便。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，上任5年來蓋了26公里、26座的捷運站，指出在捷運站的周遭除了蓋商場外，最重要也要蓋停車場，對於今日特別來看已經快拿到使用執照幸福的捷運立體停車場，可以停423個機車位、109個汽車位，可以解決捷運通勤族使用交通工具的轉換；另外捷運站站內有4個樓層的面積可以做充分發揮使用，會再跟在地的民意代表以及居民做溝通，充分利用捷運周遭的環境，帶動經濟活動、市民活動更帶動通勤的量。
侯友宜還指出，施工團隊另將捷運站旁幸福東路1.5公尺寬的人行道加倍拓寬為3公尺寬，加倍提升行人安全並創造與社區的友善連結，喊出「幸福，就在這裡」。
新北市政府交通局長鍾鳴時說明，捷運幸福站立體停車場總工程經費2億7,693萬元，前瞻補助7,532萬元，為地下1層、地上4層，共有109格小型車位、423格機車停車位；雖經疫情影響造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但經交通局與施工團隊加強監造，確保工程品質，也讓工程進度得以趕進，將在本月底完工，力拚5月啟用。