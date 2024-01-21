關於YOASOBI的5件事！出道單曲破10億播放　成日本小說音樂化傳奇

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2019年日本索尼音樂（Sony）旗下的小說及插畫網站「monogatary.com」的工作人員找上了 Ayase，表示期望組成一個「將小說音樂化」的樂團，正好 Ayase 有關注 ikura在IG 上的翻唱影片，便邀請她一同組成 YOASOBI。Ayase 和 ikura在組成YOASOBl前，就已經各自在音樂圈打滾了一陣子，團名「YOASOBI」的原意「在夜晚玩耍」，因為兩位團員本來都有各自的音樂工作，因此這個音樂組合則是「晚上的活動」。
YOASOBI不僅是歌手 兩人都有雙重身分
YOASOBI成員也都具有雙重身分，Ayase除了作為YOASOBI的創作首腦外，也持續地創作一人音樂，是位使用 Vocaloid 軟體合成語音、編制音樂的製作人。而主唱ikura則是繼續用「幾田りら」的名字創作自己的音樂，兩人在各自的領域中都有著不錯的發展。
YOASOBI出道單曲即成破億名曲 打破 J-POP 紀錄
YOASOBI 出道單曲〈向夜晚奔去〉，是以日本小說家星野舞夜的作品《桑納托斯的誘惑》為原型進行創作，目前已累積超過 10 億次的串流播放次數。
然而 YOASOBI 的作品並沒有因此停下腳步，去年搭配動畫《我推的孩子》推出的主題曲〈IDOL〉，MV在短短35天內便突破1億次觀看，5週內的串流平台累積播放次也突破1億次，刷新日本 J-POP 最快破億紀錄的歷史。
YOASOBI一鳴驚人 首次亮相就登日本紅白舞台
出道就一鳴驚人的 YOASOBI ，才成團一年就受邀登上2020年第71回日本《 NHK 紅白歌唱大賽 》 ，在那之前 YOASOBI 未曾登上任何電視節目表演過，也尚未發行實體 CD ，受邀登上第71回紅白在當時是相當榮耀，也證明 YOASOBI 的音樂所帶來的影響力。
YOASOBI男女組合 常被誤認是情侶
由於兩人是一男一女組成的團體，常會出現「YOASOBI 是情侶嗎？」的話題。據悉，Ayase 和 ikura只是很好的音樂夥伴，並不是情侶。不過，ikura曾在訪問中透露，兩人在一次交心的對談後了解，ikura擁有令Ayase羨慕的歌喉，而Ayase則有著令 ikura羨慕的創作才能，看似互補的關係，偶爾也會讓兩人心中產生妒忌的心理。
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