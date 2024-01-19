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田慧振失去李善均23天「戴上戒指悄悄上班」　完美狀態讓外界心疼

▲李善均（左）離世，田慧振（又譯：全慧珍）喪夫也要打起精神上班。（圖／JTBC、Studio genie臉書）
▲李善均（左）離世，田慧振（又譯：全慧珍）喪夫也要打起精神上班。（圖／JTBC、Studio genie臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李善均2023年12月27日過世，享年48歲，離世至今23天，他的老婆田慧振（又譯：全慧珍）昨（18）日強忍喪夫之痛悄悄復工，經紀公司「HODU&U娛樂」貼出她拍攝的花絮照片，田慧振席地綁鞋帶，雖然沒有笑容，但整體狀態極佳，敬業的工作態度令外界讚嘆與放心。

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▲田慧振悄悄復工，經紀公司18日PO出花絮照。（圖／HODU&U娛樂 X）
▲田慧振悄悄復工，經紀公司18日PO出花絮照。（圖／HODU&U娛樂 X）
田慧振2009年5月23日跟交往6年的李善均結婚，他們育有2子，夫妻倆不僅是演藝圈的知名演員，也是人人稱羨的銀色夫妻，好形象受到許多廠商青睞，代言滿滿；直到李善均2023年10月涉嫌染毒、外遇，顧家好男人形象毀於一旦，田慧振為此大受打擊，疑似變賣房產送一雙兒子出國讀書。李善均也已於去年12月離世，享年48歲。

李善均過世至今23天，外界都替田慧振感到不捨，希望她能度過壓力、早日恢復精神；夫妻倆的經紀公司「HODU&U娛樂」就傳出好消息，透露田慧振已正式上工，並寫下：「昏昏欲睡的午後，田慧振對抗睡意。」同時公開田慧振拍攝的花絮照，田慧振穿著一身休閒輕裝，席地綁著鞋帶，看似代言運動品牌。

網友見狀田慧振打起精神上工，紛紛安慰道：「傷口會留下疤痕，但也會長出新肉，希望妳能加油，祝妳和孩子安康」、「即使丈夫過世，藝人還是要面帶微笑對著鏡頭，這職業真是（辛苦）...」、「加油，不要為了別人，請為自己而活、支持自己的人生」。

▲田慧振是南韓知名演員。（圖／HODU&U娛樂FB）
▲田慧振是南韓知名演員。（圖／HODU&U娛樂FB）
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