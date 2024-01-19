田慧振失去李善均23天「戴上戒指悄悄上班」　完美狀態讓外界心疼

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李善均過世至今23天，外界都替田慧振感到不捨，希望她能度過壓力、早日恢復精神；夫妻倆的經紀公司「HODU&U娛樂」就傳出好消息，透露田慧振已正式上工，並寫下：「昏昏欲睡的午後，田慧振對抗睡意。」同時公開田慧振拍攝的花絮照，田慧振穿著一身休閒輕裝，席地綁著鞋帶，看似代言運動品牌。
網友見狀田慧振打起精神上工，紛紛安慰道：「傷口會留下疤痕，但也會長出新肉，希望妳能加油，祝妳和孩子安康」、「即使丈夫過世，藝人還是要面帶微笑對著鏡頭，這職業真是（辛苦）...」、「加油，不要為了別人，請為自己而活、支持自己的人生」。
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