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NBA／Poole砍全隊最高24分！巫師109:113不敵尼克　近9戰只拿1勝

▲華盛頓巫師今（19）日作客麥迪遜花園廣場對戰紐約尼克，這一場比賽球隊後衛Jordan Poole砍下全隊最高的24分。（圖／美聯社／達志影像）
▲華盛頓巫師今（19）日作客麥迪遜花園廣場對戰紐約尼克，這一場比賽球隊後衛Jordan Poole砍下全隊最高的24分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

華盛頓巫師今（19）日作客麥迪遜花園廣場對戰紐約尼克，這一場比賽球隊後衛Jordan Poole砍下全隊最高的24分，巫師也一度有取勝機會，可惜末節守不住對方主控Jalen Brunson，終場以109：113惜敗，最近9戰只有1勝。

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今天前三節打完雙方只有1分差，末節兩隊射手激烈交火，Donte DiVincenzo和Landry Shamet先後命中兩記三分球，分差仍十分有限。但這時候Jalen Brunson挺身而出、個人連得11分，幫助尼克在進入讀秒時刻時，握有6分領先。

之後在比賽剩下58秒時，Brunson再助攻Julius Randle命中關鍵三分球，將分差拉開到9分。儘管之後巫師靠Jordan Poole連得5分追近戰局，但時間已經不夠，尼克靠罰球鎖定勝利。

Brunson此役27投14中、狂砍41分，另外還繳出8籃板8助攻2抄截，球隊在OG Anunoby交易案之後補上側翼戰力，近況絕佳，最近10戰只吞2敗。

 Poole今天19投7中、三分球9投2中，砍下24分為全隊最高，但命中率不是太理想。除了他之外球隊還有6人得分上雙，M. Bagley III斬獲20分。

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