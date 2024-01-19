NBA／進攻火力爆棚入「180俱樂部」！太陽射手Allen：不想被交易
本季透過交易來到鳳凰城太陽（NBA）的射手Grayson Allen，開季至今投籃3項名中率（整體命中率、三分命中率、罰球率）維持高檔，目前也是本季「180俱樂部」的成員，更成為太陽三巨頭外最穩定的得分點，但隨著交易傳聞四起，Grayson Allen也在今（19）日對外喊話，「自己熱愛在太陽打球，真的不想被交易。」
記者張志宇／綜合報導
Grayson Allen在受訪時透露，「我知道每到賽季進行到這個時間點，就會有關於我的交易傳聞，尤其時我將出現在某些特定記者的報導中，但我想說我熱愛在太陽打球，我不想被交易，我想在這成為鳳凰城的一份子。」
本季Grayson Allen來到太陽後，先是擺脫防守骯髒的標籤，更在進攻端做出巨幅貢獻，本季至今已出賽35場，場均上陣33.4分鐘，繳出13.9分、4.2籃板、2.9助攻，投籃命中率為50.3%、三分球命中率48％、罰球命中率91.2%，成為聯盟少見「180俱樂部」成員，3項投籃命中率更是都創生涯新高。
但Grayson Allen出現在交易傳聞，並非沒有原因，因為太陽想尋求一位3D型鋒線球員，但可交易的人選與首輪籤，都在交易來Bradley Beal與Kevin Durant時消耗殆盡，陣中能放進交易包裹的可能僅剩Grayson Allen，因為若現在做出交易，Grayson Allen可以賣在最高點。