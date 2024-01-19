李亦伸專欄／洛杉磯湖人本季戰績掙扎2大難解之謎！3個理由能解釋

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Austin Reaves今年主要打替補，每場只出手10.6次，場均15.1分、4.2籃板、5.2助攻，投籃命中率4成94，三分命中率3成5，也是水準以上發揮。
湖人三名主要核心球星都很健康，也都有水準以上發揮，但湖人卻打得如此掙扎，防守有一場沒兩場，勝率只能在五成上下震盪，西區排名一直在八強之外。
如果再加上場均15.7分、6.1助攻，投籃命中率4成7，三分命中率4成後衛D'Angelo Russell，也有水平以上表現，湖人今年這套陣容、天賦、深度為什麼打不出預期戰力和戰績，也看不懂。
我可以找到幾個理由：
1、教練能力不足：教練執教能力、用人、應變、戰術運用，這是我能想到最合理解釋，湖人教練Darvin Ham在用人、挖掘球員潛能和執教上確實有很大「漏洞」，只要核心3-4名主力有一個失常，對位出狀況，Darvin Ham往往就失去章法，難以招架。
Darvin Ham只能靠球星帶隊打出最好狀況+團隊贏球，球隊、球員沒辦法因為他的調度、用人、臨場應變贏球，這就是事實和殘酷現實。
一個真正有料教練，用人精準，擅於挖掘角色球員潛能，攻防都有針對性去破解、壓制、反擊對手。上季西區決賽，金塊幾乎全面性輾壓湖人，湖人被打到不知所云，教練用人和執教功力應該是最大痛腳。
2、領袖魅力：老詹帶隊能力應該沒有人能質疑，他10年內9度帶領3支不同球隊殺進總冠軍賽，他就是最粗大腿。責怪老詹出工不出力，或是防守偷懶太多，導致球隊崩潰，這樣的理由和說辭也太牽強。
3、陣容缺陷：或許湖人陣容上就有先天缺陷，比如：外線不好，三分太吃手氣，年輕、速度不足，缺少改變比賽奇兵，另外就是缺少合格3D鋒衛，沒辦法在對位攻防中解決陣容缺陷，這是我能想到的第三個理由。
就算我一直在找湖人上季西決被金塊橫掃，被揍得鼻青臉腫毫無招架之力的原因，或是今年上半季在三大核心主力都很健康情況下，依舊打得如此掙扎，現實情勢和戰績就在擺在眼前，湖人確實沒有達到他們應該要展現出來的「爭冠實力」和「很有說服力表現」。
湖人最近連勝雷霆和快艇，球員對教練輪換、節奏、用人逐漸感到舒服，最重要團隊防守和對位也很緊密，湖人打出穩定持續防守強度，不但有效控制比賽節奏，也能隱藏許多陣容和球員個人缺陷，這是湖人專注打好防守帶來的美妙效果。
老詹+AD的湖人一直是「謎」一樣球隊，我也看不懂，找不出很有說服力真相，但我對湖人爭冠依舊保有很大信心。
如果你對湖人很有研究和心得，歡迎跟大和所有好朋友分享你的眼界和專業。