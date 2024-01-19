▲紅斑性狼瘡來喝絲瓜生薑湯！中醫總院長：中西醫合併治療更助控制。

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不只紅斑，全身都受影響：陳建輝院長表示，紅斑性狼瘡是一種因自體免疫產生慢性炎症的結締組織疾病、風濕疾病。發病時能侵犯全身許多器官，依個人有所不同，除了患者臉頰出現圓盤狀紅斑外，也包括關節炎、關節腫脹疼痛；持續發燒、頭痛；皮膚對光敏感；腎炎、腎臟病變、蛋白尿；心包炎、心肌炎、肋膜炎，以及淋巴結腫大、脫髮、口腔黏膜潰瘍等。病程臨床表現具高度變化且複雜重疊。
影響因素，有９成患者是女性！影響病程因素，除了主要的先天遺傳、性激素影響外，另外環境因素的紫外線、飲食、藥物攝取以及生活壓力。特別是紅斑性狼瘡好發於15-40歲的青年女性，且多發於青春期或生育年齡，與雌性賀爾蒙內分泌因素有高度相關，約有9成患者是女性。多數患者病程為慢性、複雜性、全身性系統多重損害。
免疫失調下的惡性循環：紅斑性狼瘡病友免疫失調，較一般人更容易感冒、感染，而感染又會誘發狼瘡病情惡化加重。若是病毒感染，除了感冒外，帶狀皰疹和腮腺炎也是病友容易反覆發作的併發症。而長期服用類固醇、免疫抑制劑及抗生素治療的病友皮膚、口腔、呼吸道、腸道、泌尿道等，容易發生真菌感染。狼瘡性腎炎病變可持續多年造成慢性腎功能衰竭，部分併發尿毒症並伴有高血壓。
紅斑性狼瘡中西醫合併治療！西醫控制、中醫調節助穩病情。
陳建輝院長表示，專業中醫可依照個人體質以及症狀去調劑適應症藥方，從個案辨證後的體質調理出發，中藥可從體質的根本，個別化藥方調劑治療，減少各類併發症的延續產生。
並且，不會與西藥有衝突，大部份都能進一步改善免疫異常現象，減少全身性身體發炎的情況。西醫有效控制病情，中醫則可雙向調節，中西醫合併治療對紅斑性狼瘡可有更好的治療效果。
紅斑性狼瘡治療依證型有別，「養陰清熱」是最主要關鍵！
陳建輝院長指出，多數狼瘡患者有虛證，又以「陰虛內熱」證型為多，養陰清熱為主要治療方向。以針灸治療來說，就有助４證型免疫調節，包括陰血虧虛型、熱毒熾盛型、氣滯血瘀型、陽氣虛衰型。
【陰血虧虛型】症狀：低熱或無熱、皮疹淡紅、煩熱、雙頰顴紅、脫髮、月經不調。針灸取穴：曲池、合谷、三陰交
【熱毒熾盛型】症狀：紅斑、發熱、關節痛、口乾舌燥、全身乏力針灸取穴：大椎、委中、陽陵泉
【氣滯血瘀型】症狀：皮疹色黯、腹脹、面色黑針灸取穴：曲池、合谷、太衝
【陽氣虛衰型】症狀：神倦形寒、低熱、耳鳴、面色白、盜汗畏寒、便溏、皮疹不顯。針灸取穴：百會、曲池、合谷、足三里
紅斑性狼瘡日常注意保養，總院長推２飲品更有助調養！
陳建輝院長也分享，紅斑性狼瘡的患者平常也可以透過麥冬桑菊免疫茶、絲瓜生薑湯進行保養。
【麥冬桑菊免疫茶】材料：麥門冬15g、陳皮10g、白菊花6g、霜桑葉6g、紅棗10g、甘草6g作法：水量2000c.c大火煮開，轉小火40分鐘。好處：麥門冬養陰清熱、陳皮疏肝理氣、白菊花清肝和胃、霜桑葉疏風清熱、紅棗養肝滋陰、甘草調和諸藥 【絲瓜生薑湯】材料：準備生薑片與一條絲瓜作法：生薑絲瓜下鍋稍微拌炒，注意不要燒焦。然後加入適量水淹過絲瓜。最後待絲瓜軟化後適度調味即可。好處：絲瓜滋陰清熱，搭配生薑調和脾胃。
紅斑性狼瘡不是增強免疫就好，切忌盲目亂補使免疫更加混亂！
陳建輝院長也提醒，個人體質和身體狀況不同，適合補充調理的也會不同，並不是每個人都需要增加免疫力的健康食品，盲目地增強免疫力，可能反而導致各種免疫疾病的免疫調節功能更加混亂，對病情反而有害無益。呼籲病友切勿輕信建議食補或飲用偏方，或服用前先諮詢專業中醫師，再進行日常養生調理，才是謹慎養生護體之道。
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