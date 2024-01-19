▲這款心臟病可能「無胸痛」？！醫籲留意症狀，６族群更要注意保養！

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什麼是「糖尿病性心臟病」？郭志東醫師表示，糖尿病性心臟病，又稱「糖心病」或「糖尿心」顧名思義是指患有糖尿病的人同時患有的心臟病。糖尿病患比沒有糖尿病的人更有可能患上心臟病或中風，而且可能在年輕時就開始出現這些問題。隨著病情的進展，糖尿病引起的高血糖效應可能包括損害心臟血管和神經，這種損害會增加患上心臟疾病的風險，包括冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心肌病變等等。
糖心病６風險族群：較容易患上糖尿病心臟病的高風險族群，包括高血壓、膽固醇異常、肥胖、吸煙，以及有家族心臟病史、患有慢性腎病的族群。而對於心臟病，除了前述風險以外，男性、腹部脂肪過多者（男性腰圍超過90公分，女性超過80公分），風險也會更高。
注意！心臟病早期未必有症狀，糖心病惡化更可能「無胸痛」！
心臟病常見出現的症狀：郭志東醫師也指出，心臟病在早期階段不一定會出現症狀，可能隨著病情惡化出現。症狀將取決於罹患心臟病的類型，較常見的包括呼吸困難、疲勞、頭暈或昏倒、心律不整、腳踝浮腫、胸痛等。
糖心病為什麼可能無胸痛？值得注意的是，當患有糖尿病的人出現血管堵塞時，可能感受不到胸痛，因為糖尿病可能影響神經系統，非典型心臟病症狀包括呼吸困難、心悸等，使臨床上的診斷變得困難。
早期診斷定期檢查很重要！為了早期診斷糖尿病性心臟病，醫師需要非常了解患者的醫療史，包括症狀和其他可能相關的健康狀況、過去病史等，家族病史也十分重要，尤其是早發性的冠狀動脈疾病。身體檢查包括血壓、脈搏、水腫、心臟雜音等等都可以讓醫師更了解患者的情形。而血液檢查包括膽固醇、三酸甘油脂和血糖水平當然也是十分重要。
糖心病可能危險且不易診斷，風險族群更要注意日常保養！
郭志東醫師表示，基於糖尿病性心臟病有危險、也可能診斷困難，預防之重就是控制好血糖水平，血壓和膽固醇的定期檢查也是關鍵之一。健康的飲食、理想的體重、適當的運動、良好的睡眠絕對是糖尿病患守護心臟健康的最佳方式。
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