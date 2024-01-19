▲越接近過年，越不明煩燥？心理師教３招改善「過年壓力症候群」！

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越接近過年，越不明煩燥？中了「過年壓力症候群」？
蔡岳融心理師表示，「過年壓力症候群」雖未正名、也不是個疾病，但生活上確實許多人會因為相關壓力而出現各種心理症狀、生理症狀，故稱為壓力症候群。
觀察壓力，從生理觀察最準：檢視自己的壓力，除了端看情緒感受以外，最好的方式就是從生理症狀觀察，也就是「看得到的症狀」，例如失眠、嘔吐、坐不下、沒食慾、疲倦、沒理由的哭泣或發脾氣，這些都是急性壓力的症狀表現。心理症狀則可包括緊張、焦躁、憂鬱、煩悶、躁鬱等。對於過年，有些人也可能理智上雖然覺得過年很好，但實際上根本不希望過年到來。
因為心理症狀容易被忽略：之所以會建議觀察生理症狀，是因為心理症狀常常會被忽略。壓力這件事，並非「很多人都會有」才算數，這在於個人感受，對於個人而有壓力就是壓力。就像有些人怕黑、有些人上台會緊張、有些人怕鬼，過年也是一樣。
許多人對於過年其實有莫大的壓力，但會打從心底認為「其他人都沒有壓力」或「過年是一件開心的事情」等，進而無意間否認壓力來源，實際上可能總在一月時就莫名的煩躁、看到紅色覺得厭煩等，但卻不知道為什麼、只覺得莫名不爽，或許就真的和過年有關。若有這樣的情況可多觀察。
為何有「過年壓力症候群」？心理師指常見４大因素。
蔡岳融心理師表示，雖然每個人的壓力來源有所不同，不過對於過年還要被問東問西而產生「過年壓力症候群」，可能和幾項常見因素有關。
有太多不確定性：過年要和沒那麼熟悉的人相處，事件也可能各個超展開，各種人事物都充滿著不確定、怕超展開的事物觸動到心底所擔憂的事情等，因此感到煩躁。
缺乏安全感、自信：當事人也可能自小有自己的想法，但較少被支持，且被教導著要遵循長輩的想法，甚至父母也鮮少了解自己，例如被父母和其他親戚一起念「為什麼還不結婚？」。
界線觀念較模糊：每人心裡都有一把尺，各關係會有等級之分，例如超好的朋友會聊很深，好朋友會關心，一般朋友會閒聊。這是出自於界線，界線觀念模糊的人就可能不知道哪些事情可以跟誰聊，怕聊錯而產生壓力，又或者聊過之後常出現自責「早知道不要跟他講了。」等等。
對事件存在痛苦：對於過年或聊天內容本身就有壓力，例如小時候可能在過年出過糗而被笑，每當過年就會想起而排斥。或例如被問到的事情正不知道該怎麼辦、正在規劃、正經歷挫折等因素而有壓力，被這麼一問就像正在調整步調又被迫重新面對這些問題。
過完年了壓力卻還可能持續？「過完年壓力症候群」會多久？
新的壓力出現：值得注意的是，過年壓力症候群有時也未必會隨著春節結束而跟著消失，就像撞到桌子瘀青一樣，痛的已經不是撞到桌子，而是所形成的瘀青；壓力已經不單只是該事件，也包括新形成的壓力或強化了原本的壓力，且可能不知道該怎麼回到平靜的生活，持續憂鬱、焦慮。
超過這時間，尋求專業協助：蔡岳融心理師指出，就臨床觀察，壓力症候群在事件結束之後一個月才解除其實都還算合理。但若是超過一個月還沒見好轉，就會擔心當事人是不是已經產生了某種新的情緒、感受、想法、壓力，或是困在某件事情上動彈不得。若是到了六個月，就會建議尋求心理諮商、身心科等等的專業協助。
３招改善「過年壓力症候群」，心理師：過成自己想要的年。
蔡岳融心理師表示，過年壓力症候群以預防為重，建議可從三方向著手。
１．找好朋友聊聊：排除壓力的方法最常見也有效的，就是尋找可信任、不會批判、能理解或嘗試理解的朋友聊聊，除了釋放壓力，也常在對話過程中找出壓力來源。
２．找出討厭情境：可試著用紙卡寫出最討厭的情境，例如被問工作、感情、生孕等，或是對方說話方式讓人感覺不舒服等。一邊觀察自己的情緒，若有感覺像被針刺，或許這就是答案之一。
３．試著呈現自我：可嘗試在上述情境中模擬練習應對方式，也可以「脫稿演出」。蔡岳融心理師表示，很多人的壓力其實是源自於這個社會要我們怎麼做，例如大過年不要搞壞氣氛等、長輩問你話你要回答等等，且從小就被培養成這樣。但其實每個人都是生命個體，且在對話當中氣氛搞僵未必是一個人所能造成。嘗試脫離世界給自己的稿，隨著自己的意思即興演出自己的樣子。
把過年這檔事，過成自己想要的年！
蔡岳融心理師表示，不論是誰、不論是否過年，最終都該回歸本我，雖然自然會與人交流，但還是得用自己的方式、走出自己的劇本。有自己想要的畫面，便有機會創造出來。對於過年也是一樣，鼓勵「把過年這檔事，過成自己想要的年。」！
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