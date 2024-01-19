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為什麼過年總要問東問西的？心理師：多數只是找個話題。
雙方當下的感受：蔡岳融心理師表示，首先可以先了解，過年會有這些問題，其實未必是對方想要施加壓力或要求，更多的情況是「只是找個話題」，會聊這些，可能正意味著平常少交流，能聊的並不多，自然多是從這些開始聊。只是可能就會問到一些他人不想開的話題而有所壓力，甚至形成過年壓力症候群。
隱藏壓力：習慣被問什麼就答什麼。另外，過年壓力症候群的形成，很多情況不單只是出自於被問的內容，也包括了回應方式。很多人自小被教導、養成了習慣，長輩問什麼就要回答什麼，有時被迫回答不是自己的答案，或者自己的答案不被接受，自然會覺得很不舒服。或許可先透過心理建設，以及其他的回答方式，為彼此營造友善的聊天空間。
過年一直被問東問西好煩？心理師教簡單６妙回、過好年！
蔡岳融心理師表示，首先須了解每個人都是獨立的個體，都有自己的想法，可以用自己的方式回答，不用非給對方一個交代不可，答非所問也無妨。以下舉例，最常被問到翻白眼的問題之一「什麼時候要生小孩」：
妙回１：回答自己的想法很多人可能會回答「生或不生」這般一定要交代個什麼的回答，但其實也可以回答「我還在想欸。」、「我有些不同的想法耶。」、「不告訴你～」等，單以自己的想法回答。
妙回２：在有跟沒有之間也可以回答「等我準備好了就會囉。」，這般看起來有回答、但實際上並沒有給對方答案。滿足對方被回答的需求，但其實也沒有回答些什麼。
妙回３：用同理回答問題也可以觀察對方的情緒，同理對方，並僅此就好。例如「對啊，我知道你會擔心，我自己也滿傷腦筋的。」讓對方感覺自己和他站在一起。
妙回４：用問題回答問題例如「我最近也在想生小孩到底要花多少錢，你覺得呢？」等等，從感覺類似質詢，改變成雙方開放討論的話題。也或許原本的問題就隨著新話題漸漸被稀釋。 妙回５：回答自己的需求許多人對於生小孩其實是期待的，但礙於經濟考量，可回答「我其實想生，但我沒錢。」明確提出需求、趁機許願，或許可以給對方碰軟釘子，又或者能獲得意外的幫助。
妙回６：這問題我不喜歡問題不喜歡也未必要回答，回歸本我，不喜歡就是不喜歡，可用尷尬又不失禮貌的微笑，友善、清楚的表達這話題讓自己感覺不舒服，這也是一種很好的方式。
關鍵＆好處：自己掌握主導權、把話題丟回去，從對方身上開啟更多話題。如此對方既聊了天、也可能表達了關心、也或許提供了建議；對於自己也不用被聚焦，還可能讓自己從中獲得某種幫助，達雙贏局面。
過年一直被問好煩！可爆走嗎？心理師：可以，但先做好準備。
對於衷實呈現自我，也有一種方式是「爆走」，蔡岳融心理師表示確實並無不可，但也不是最好的，建議最好先設好底線。
憤怒之後的自責：心理師說明，人在憤怒之後常見會有強烈自責、愧疚情緒出現，例如「我把過年搞砸了」、「氣氛變好僵」或是「我知道發脾氣是我不好，但我為什麼要道歉，是對方先的耶。」的糾結。而對方也可能真的感覺自己是不是真的做錯了什麼，但其實只是想聊天。接下來雙方可能就都在道歉與不道歉之間徘徊。威力強，但需要承擔的風險太多，能不用最好。
義無反顧、理直氣壯的爆走：為避免毫無準備的暴怒而產生自責，可先預想最後的底線是什麼，也可以先微笑做最後幾次提醒「我們聊聊別的好嗎？」。這樣的前提下發怒，也有助讓自己義無反顧、理直氣壯「我已經忍很久了，這樣剛好而已。」。
過年聊天開啟更多的可能性，隨意聊聊或許也能增加驚喜！
蔡岳融心理師表示，過年當然每個人都希望開心，因此可先預設對方或許不是惡意的、只是在開話題，透過上述６種方式為彼此開啟友善的聊天環境。
也可觀察當下是什麼情況，若對方是想幫助，開放式的話題也有助於自己從中得到幫助；若是聊天而已，可以試著放輕鬆，隨意聊聊即可。
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