高中球隊傳師生戀、霸凌、詐領　教練遭舉報嗆生「全給我撤案！」

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該名楊姓總教練部分，學生指控其長期怠職未實質訓練，在球隊專訓期間根本未到場，平時上課時則要球隊經理協助簽到，甚至連教師系統帳密，都成為了球隊經理們交接時的事項。但凡舉涉及獎金，總教練一定將自己列為帶隊教練，以確保可以獲得每次「有功教練」的獎金，反觀參與實質訓練的教練卻無法得到獎勵，從2019年至2023年，冠軍獎金合計共49萬元。
而總教練也會以不明名目強制徵收每月500元教練費與一年一次後援會費用，並處罰遲交的學生抄寫隊規或跑操場等體罰來強迫繳交。並從未主動提供過收據或說明費用的流向，收款帳號也並非學校帳戶。此外關於台北市府所發放的獎勵金，從2007年到2010年間中正盃獎勵金都未提供給學生。
關於邰姓助理教練部分，則利用職務機會與女學生發展師生戀，總教練知情不報，更對學生「以後他們滿18歲了，兩個再一起祝福就好了，你就不要他媽破壞人家姻緣」等語。而學生也指控助理教練劣跡班班，唆使學生霸凌學弟妹，稱管不動就去霸凌，「我就不信小便斗不會吸人、廁所門不會突然壞掉，懂嗎？」強調損失一個球員根本沒差。
而助理教練為人師表，與學生對談時，竟然自曝學測43級分都看來的，更大言不慚要學生往自己目標前進，學測時如果遇到不會的題目，「看隔壁的總比你自己想的答案好，這叫參考。」
對於球隊氣氛與環境，有學生忍無可忍向1999申訴，不僅校方教官要求學生撤案，總教練更在旁威脅「你說你要撤銷本案」、「全部都要用1999撤案」，而助理教練師生戀一事，更痛罵舉報學生，「你要害他媽的一輩子沒有工作嗎？你要媽的趕盡殺絕嗎？」
記者會中人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，北市府早在去年就握有具體證據，主管機關也有權命學校繼續調查，卻因檢舉人遭威脅撤案就因此結案，也未進行後續追蹤，更沒有依法命令學校召開性平會，明顯怠職違法，形同校方包庇。
最後對於球隊爭議，要求中央組成調查因應小組入校調查，就上述行為詢問所有球隊學生，包含已畢業或離隊的學生，以及已離隊教練；其次調查期間應暫時停聘總教練、助理教練、與教官職務，以避免再有學生遭威脅噤聲、串供，或遭受其他不當對待。
此外北市教育局握有證據卻未繼續追蹤本案，也未命學校繼續調查，縱放明顯違反《性平法》，顯有怠職、違法，應逐層調查懲處承辦、決策人員；第四，總教練同時兼職體育組長，身為公務人員卻涉嫌佔據選手獎勵金、掛名帶隊教練卻未進行專訓、上班期間未到卻要職員代打卡、包庇法定通報事件，已涉及貪汙、瀆職，應立即交赴政風單位進行調查。
最後是許多學校球隊文化仍然充斥暴力、威權控管等，除持續對學生造成傷害，也使得掌控不當權力之人有許多違反或侵害學生權利的空間。體育署盡速盤整、健全不適任教練制度，監督制度徹底執行，並透過相關訓練、指引，改善威權球隊文化。
校方透過新聞稿回應，今已進行校安通報，並於立即召開性平會議、霸凌會議，決議聘請外部專家學者，啟動相關事件調查，同時停止教練職務，靜候調查以釐清相關事件，並進行校內教職員及學生輔導機制，檢視球隊管理情形，協助學生處理相關事項，以重視公平正義及關心學生權益為最大考量。