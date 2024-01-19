泫雅、龍俊亨14年前火辣熱舞片曝光 粉絲好震驚「老友竟變情侶」
31歲南韓樂壇「性感小野馬」泫雅和DAWN（金曉鐘）分手1年多，昨（18）日深夜突然和大3歲歌手龍俊亨在IG放上一張牽手的合照，被視為公開戀情，兩方經紀公司皆以「不干涉藝人的私生活」回應。泫雅與龍俊亨從練習生到入行都在同公司，交情維繫超過15年，兩人一段貼身熱舞的舊影片曝光，韓國網友震驚直呼：「14年後居然成為戀人！」
記者楊穎軒/綜合報導
泫雅2009年以女團4minute二次出道，同經紀公司Cube的龍俊亨則再組男團BEAST（後改名Highlight），入行時間僅相隔3個多月，2010年泫雅首次以Solo身分發表歌曲〈Change〉，找來龍俊亨唱饒舌，成為兩人的經典合作。
龍俊亨曾經和泫雅在MBC音樂節目《Show! 音樂中心》演唱〈Change〉，泫雅穿露肚裝大秀招牌「骨盆舞」，靈活扭動約21吋水蛇腰，甩髮和貓步俐落、氣勢十足，舞台魅力驚人，龍俊亨中段加入Rap，與泫雅互相挑逗，近身熱舞，兩人認愛後，不少網友回顧表演影片，大多難以相信和泫雅龍俊亨從老友升格情侶。
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