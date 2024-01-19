台股大漲453點收復月線   台積電重返6字頭、網紅高喊「解套啦」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電開盤後跳空大漲，重回600元，盤中一度漲39元，來到627元，終場漲38元，收在626元，漲幅近6.5%。且輝達、超微股價創歷史新高帶動下，今日AI股也讓人驚艷，緯創因為AI伺服器成為主要成長動能，2023年毛利率達7.9%寫新猷，今盤中飆上漲停，終場漲9元，收在107元。
另一AI指標股廣達也不遑多讓，大漲8%。緯穎漲近6%，英業達與勤誠漲5%多，廣明、健策、研揚、日月光、樺漢漲3到4%。另外，聯發科、智原、世芯也漲1到2%。
而許多民眾也關心台積電股價，畢竟台積電最高曾來到688元天價。網紅Joeman曾自爆買台積電時機點總是不對，自嘲是「超級韭菜」，但今日台積電股價衝破600元關卡，讓Joeman興奮高喊「2024台積解套，一張都沒賣！」。但也有網友在PTT的Stock板上發文問「台積電為何遭遇大量賣壓」？底下一票人回應，「大漲當然要出貨」、「獲利了結，高歌離席」。
為此，啟發投顧分析師廖祥安表示，其實台積電法說會之前走勢就比大盤強，市場隱約知道這次法說會內容應該不錯，確實公佈後數字與展望都超乎期待。他認為今年主軸是AI不變，再加上AI應用與需求暢旺，台積電CoWoS今年產能將翻倍，預期台積電仍可持續多頭行情，但不建議現在追高，因為可能買在相對高點，但有的話可以續抱，尤其在輝達、超微等股價持續創高帶領下，抱台積電過年應該是沒問題且相對安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。