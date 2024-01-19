台積電劉德音「有備而來」退休感言　與魏哲家頻互動破除流言

台股大漲453點收復月線   台積電重返6字頭、網紅高喊「解套啦」

▲台北股市19日氣勢如虹，台積電與AI概念股發威，終場大漲453點，收在17681點，漲幅2.6%，成交金額激增到4231億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市19日氣勢如虹，台積電與AI概念股發威，終場大漲453點，收在17681點，漲幅2.6%，成交金額激增到4231億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

超微周四收漲1.56%，來到162.67美元，輝達也漲1.88%，來到571.07美元，雙雙創下歷史新高，再加上美超微上修財測，以及台積電法說會繳出亮眼成績單與釋出好展望，都激勵今（19）日台北股市氣勢如虹，台積電與AI概念股發威，終場大漲453點，收在17681點，漲幅2.6%，成交金額激增到4231億元。股民也開始討論「台積電解不解套」的問題。為此，有分析師表示不建議現在追高，但手上有的可以續抱，在美國科技股帶頭下，抱股過年沒有問題。

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台積電2023年繳出亮眼成績單，展望2024全年，估可望健康成長，營收增幅將高於晶圓代工業的20%水準，約來到21%至26%。另外，今年全年資本支出280到320億美元，取中位數300億元則與去年相近。且先進封裝部分，今年將持續擴充CoWoS產能，預計今年產能會倍增。消息一出，台積電ADR漲逾9%，今日台積電股價也一飛沖天！

台積電開盤後跳空大漲，重回600元，盤中一度漲39元，來到627元，終場漲38元，收在626元，漲幅近6.5%。且輝達、超微股價創歷史新高帶動下，今日AI股也讓人驚艷，緯創因為AI伺服器成為主要成長動能，2023年毛利率達7.9%寫新猷，今盤中飆上漲停，終場漲9元，收在107元。

另一AI指標股廣達也不遑多讓，大漲8%。緯穎漲近6%，英業達與勤誠漲5%多，廣明、健策、研揚、日月光、樺漢漲3到4%。另外，聯發科、智原、世芯也漲1到2%。

而許多民眾也關心台積電股價，畢竟台積電最高曾來到688元天價。網紅Joeman曾自爆買台積電時機點總是不對，自嘲是「超級韭菜」，但今日台積電股價衝破600元關卡，讓Joeman興奮高喊「2024台積解套，一張都沒賣！」。但也有網友在PTT的Stock板上發文問「台積電為何遭遇大量賣壓」？底下一票人回應，「大漲當然要出貨」、「獲利了結，高歌離席」。

為此，啟發投顧分析師廖祥安表示，其實台積電法說會之前走勢就比大盤強，市場隱約知道這次法說會內容應該不錯，確實公佈後數字與展望都超乎期待。他認為今年主軸是AI不變，再加上AI應用與需求暢旺，台積電CoWoS今年產能將翻倍，預期台積電仍可持續多頭行情，但不建議現在追高，因為可能買在相對高點，但有的話可以續抱，尤其在輝達、超微等股價持續創高帶領下，抱台積電過年應該是沒問題且相對安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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