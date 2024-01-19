「睡覺說」奏效！中捷藍線露曙光 盧秀燕：感謝所有當選立委支持
台中市捷運藍線爭議在大選期間，成為國民黨發動攻勢的議題，立法院副院長蔡其昌昨表示，已建議行政院先核定再要求中市府補正相關資料，不讓中市府再行政治操作。台中市長盧秀燕今天回應，看到下屆立委不分朝野黨派紛紛在為台中奔走、大家都動起來，「這場選舉很有意義」。
記者顏幸如／台中報導
主要沿台灣大道開闢的台中市捷運藍線，延宕爭議連續3次成為選舉議題主軸，先是中二立委補選時，民進黨諷對手顏寬恒家族催促市府修改路線，坐實「土地的主人」；顏寬恒落選後，民進黨蔡其昌在市長選舉時續打市府，但效力已弱；到了總統和立委選舉，國民黨市長盧秀燕主導議題反守為攻，批評中央刻意卡台中、卡盧，並指「台中的立委在睡覺」，最後將本屆綠6藍2的立委席次，翻轉為綠2藍6，國民黨在台中市大勝。
險勝連任的民進黨立法院副院長蔡其昌，昨天發出新聞稿表示，他已北上拜訪行政院長陳建仁與副院長鄭文燦，建議先核定台中捷運藍線，再請中市府限期補正事項。他指台中市政府長期抹黑中央卡地方，並非事實，因此要求官方先核定，不要讓市府繼續政治操作，每天抹黑中央、抹黑民進黨立委不做事。
盧秀燕今（19）日表示，北部捷運非常發達，大家都知道台中捷運耽誤滿久，只要能先核定再補正，讓中部地區捷運快點興建，她都同意。一條捷運要蓋8到10年，前面還有龐大的土地徵收作業等，若能早點核定，就能縮短時間。
盧秀燕說，看到下屆立委不分朝野黨派紛紛為台中奔走、大家都動起來，這場選舉很有意義，讓所有立委都了解，要重視故鄉的建設、爭取更多資源，她個人感到非常感謝跟欣慰。