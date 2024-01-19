100分考卷換可麗餅！家長帶孩撲空「狂罵店家」　老闆心寒不辦了

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樹林一間可麗餅店昨（18）日晚間在粉專上發出影片，表示店裡「拿100分考卷送可麗餅」活動舉辦已經，只要國小生拿著期末考100分考卷就可以獲得一份可麗餅，90分至99分也能享有10元折扣，全為了鼓勵孩子用功讀書。
店家的公告中，也明確寫出，無論活動日還是平常營業，都有註明售完即打烊，而滿分活動當天人潮也會比預期還多，因此老闆娘也特別發文提醒：「以往滿分活動經驗，售完時間大約在18:30-19:00，超級想兌換的大朋友小朋友，請務必提早」。
而昨（18）日店家備好的麵糊也如預期快速售完，卻又有兩位家長在晚間8點才到，表明要兌換100分免費可麗餅，老闆娘則解釋已經賣完，沒想到家長卻開始嗆聲「怎麼這樣做生意，真的很可惡！以後不要辦這種活動了，只會讓小朋友期待落空」。
此話一出也讓老闆娘氣炸，直接表明「以後不辦了！」一旁老闆還也氣炸捶牆嘶吼，導致右手受傷，更不禁感到委屈「為什麼要舉辦這個活動」。最終可麗餅店公休一天調適心情，未來不再舉辦期中期末兌換活動，也感謝其他有來支持活動的顧客。不少網友看完也紛紛替店家打氣，並痛批無理取鬧的家長，就是因為這些人存在，才讓社會上願意做好事的人越來越少。