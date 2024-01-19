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投資410億元在印尼設廠！比亞迪拼市佔率　擴展東南亞佈局

▲比亞迪將在印尼投資13億美元（約台幣410.02億元）建廠。（圖／報系資料照）
▲比亞迪將在印尼投資13億美元（約台幣410.02億元）建廠。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

有中國版特斯拉之稱的比亞迪（BYD），去年第四季銷售成績超越美國電動車龍頭特斯拉，比亞迪為了站穩電動車龍頭的位置，宣佈將在印尼投資13億美元（約等同於新台幣410億元）建廠，主要製造電動車及電池，且產能可達15萬輛電動車。

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綜合外國媒體報導，印尼經濟統籌部長Airlangga Hartarto透露與比亞迪高管的會談內容，他稱，今年比亞迪將豪砸13億美元（約台幣410.02億元）興建工廠，主要生產電動車及電池，且產能可達15萬輛電動車。

事實上，比亞迪以年增率達62.3%的趨勢賣出302.44萬輛汽車，其中包含160萬輛純電車，這也被認為比亞迪2024年有望整體銷售超越特斯拉。有別於特斯拉的中高端客戶定位，比亞迪以平價及瘋狂促銷的經營模式，積極搶攻全球市佔率。

過去比亞迪曾在2011年被特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）嘲笑設計與品質，然而10多年過去，連馬斯克都承認比亞迪的市場性。2022年6月比亞迪副總裁廉玉波在接受當地媒體採訪時表示：「我們現在和馬斯克是好朋友，因為我們很快將會為特斯拉供應電池。」據悉，比亞迪的「刀片電池」號稱電池的空間利用率可達60%以上，大幅縮小電池體積，引起各國電動車製造商的矚目。

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