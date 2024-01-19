北韓動向極不尋常？分析：嚴重火車事故後 金正恩挑釁訊號更激烈
北韓近日動作頻頻，除了測試軍事衛星、飛彈、水下核武以外，最高領導人金正恩更在15日呼籲修改憲法，將韓國列為「頭號敵對國家」，不再把韓國定義為和解與統一的對象。雖然有專家認為，平壤此舉另有深意，其實是承認南北分治事實，並對美國伸出橄欖枝，但也有外媒分析稱，北韓動向極不尋常，金正恩不排除做出「發動戰爭」的戰略決定，而去年底發生的重大火車傷亡事故，也可能在一定程度上產生了影響，迫使金正恩不斷恐嚇、威脅韓國，以求內部團結。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓媒《中央日報》報導，數百人乘坐的列車發生翻覆事故，算是一場重大事件，勢必帶來巨大風波，北韓當局很可能極力想管控輿論，但北韓的情況已與過去不同，手機慢慢普及，部分地區之間也可以進行資訊傳播，若死亡人數真如外媒踢爆的，達到400多人，或許會演變成引爆民怨的重大傷亡事故；何況如果有關報導屬實，死的大部分都是普通車廂的平民、而位處上等行政車廂的高官倖存的話，那風波可能不止於此。
報導提到，火車事故發生於去年12月26日，剛好是朝鮮勞動黨中央委員會第八屆九次全體會議擴大會議的頭一天，之後金正恩就開始不斷向韓國放狠話，本月5日至7日更是連續3天在韓國西部海域進行炮擊挑釁，還在本月8日至9日視察軍工廠時，將韓國定為「主要敵人」。
報導指出，北韓政策越發激烈的實際目的，是想在經濟困境加重的情況下，藉由凸顯外部威脅，激發內部團結，防止民眾造反，這從金正恩「用全民抗戰保衛國家，迎接革命大赦」的發言可以看出，他希望把戰爭威脅進一步升級，以此讓北韓居民的精神也跟著武裝起來。
報導並引述消息人士透露，雖然無法確定火車事故及細節是否完全屬實，但近期金正恩接連發表的攻擊性言論，是在北韓內部不尋常的情況下做出的，如果火車事故的確造成數百人死亡，那很可能會成為動搖北韓民心的導火線，所以才想利用外界危險因素，平息內部不滿。