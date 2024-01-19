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誠品松菸24小時書店試營運！6大亮點：落地窗合影101、夜間咖啡廳

▲誠品生活松菸24小時書店1月20日全新登場，100米大面窗景逾200座席款待全球讀者。（圖／記者陳明中攝）
▲誠品生活松菸24小時書店1月20日全新登場，100米大面窗景逾200座席款待全球讀者。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全台唯一營業24小時的信義誠品書店於2023年閉店，誠品生活松菸將於1月20日起試營運，接棒「24小時書店」稱號，重新改裝除了書量擴增3倍外，還改裝加入長達100米大面積落地窗景串連書區，大片窗景可以合影101大樓，還有兒童書店以及營業至凌晨12點的café，共可容納逾200席座位，《NOWnews》整理誠品生活松菸6大亮點。

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誠品書店資深總監張曉玲表示，選在誠品生活松菸接手24小時書店，是因為松菸屬於誠品文化的大集合體，匯聚24小時書店、畫廊、電影院、表演廳、酒窖、藝文行旅、時尚設計、手作體驗等多元文化面向，因此對誠來說誠品生活松菸成為24小時書店是最好的選擇，為了接棒成為24小時書店，誠品生活松菸也擴增書目、活動空間，未來希望年度人流量可達600萬人、業績成長3倍以上。

▲誠品書店資深總監張曉玲表示，選在誠品生活松菸接手24小時書店，是因為松菸屬於誠品文化的大集合體。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲誠品書店資深總監張曉玲表示，選在誠品生活松菸接手24小時書店，是因為松菸屬於誠品文化的大集合體。（圖／記者鍾怡婷攝）
亮點1：全台唯一24小時書店

全台首家、唯一的24小時書店由「誠品敦南店」開始，持續了21年後到2020年5月31日熄燈為止，一共不斷電營業超過18萬6000多個小時，「信義誠品」接棒24小時書店後，於去年（2023）12月24日閉店。接下來「誠品生活松菸」接棒成為24小時書店的新店點，自1月20日起不打烊營運。

亮點2：100米大面積落地窗

綿延25米大面窗景，串連書區、兒童書店、eslite café誠品咖啡廳，可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意，還可在窗邊與知名地標101合影，光線充足的造景隨手拍都超有意境。

▲綿延25米大面窗景，串連書區、兒童書店、eslite café誠品咖啡廳，可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意。（圖／記者陳明中攝）
▲綿延25米大面窗景，串連書區、兒童書店、eslite café誠品咖啡廳，可飽覽天空晨昏雲影與園區綠意。（圖／記者陳明中攝）
▲誠品松菸生活窗邊可與知名地標101合影，光線充足的造景隨手拍都超有意境。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲誠品松菸生活窗邊可與知名地標101合影，光線充足的造景隨手拍都超有意境。（圖／記者鍾怡婷攝）
亮點3：eslite café夜間咖啡廳營業到夜間12點

3F書店裡的咖啡館「eslite café」持續營業到晚上12點，除了全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食外，還有馬卡龍、精緻蛋糕等，在失眠的夜晚陪讀者俯瞰城市夜景，配上點心、飲品。

▲3F書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜。（圖／記者陳明中攝）
▲3F書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜。（圖／記者陳明中攝）
▲3F書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜。（圖／記者陳明中攝）
▲除了全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食外，還有馬卡龍、精緻蛋糕等。（圖／記者陳明中攝）
亮點4：「KAMOI加工紙株式會社」100週年紀念特展

1月20日起3月3日限定，日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展，位於松菸24小時書店「藝文空間」的主展場，獨家蒐羅台灣首見的日本mt活動限定絕版紙膠、特展限定「台灣觀光印象」系列、歷年經典設計等，展現台日文創設計力。

本次mt展也特別與松山文創園區藝術合作，連結主展場、戶外大型mt藝術裝置及園區風格店家推出集章活動，1/20起每日首50位完成集章者即可至3F書店兌換mt紙膠帶乙捲。

▲3F書店裡的咖啡館「eslite café」還有隱藏版宵夜。（圖／記者陳明中攝）
▲1月20日起3月3日限定，日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展。（圖／記者陳明中攝）
▲1月20日起3月3日限定，日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展。（圖／記者陳明中攝）
▲1月20日起3月3日限定，日本知名mt紙膠帶母公司「KAMOI加工紙株式會社」100週年海外獨家紀念特展。（圖／記者陳明中攝）
亮點5：書量擴大3倍、設置兒童書區

誠品生活松菸書量擴大3倍與敦南書店相當，設置「誠品兒童」以多彩插畫營造奇想氛圍，特別設置塗鴉牆讓孩子盡情揮灑創意，更打造6座臨窗「親子共讀小屋」也首度推出「兒童成長主題書櫃」，例如害怕去看醫生、上學好焦慮、該如何成為哥哥姐姐等，為爸媽提供最佳外援。

▲誠品生活松菸書量擴大3倍與敦南書店相當，設置「誠品兒童」以多彩插畫營造奇想氛圍。（圖／記者陳明中攝）
▲誠品生活松菸書量擴大3倍與敦南書店相當，設置「誠品兒童」以多彩插畫營造奇想氛圍。（圖／記者陳明中攝）
▲誠品生活松菸書量擴大3倍與敦南書店相當。（圖／記者陳明中攝）
▲誠品生活松菸書量擴大3倍與敦南書店相當。（圖／記者陳明中攝）
亮點6：誠品文具新亮相

在松菸2F全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台，並打造「職人選品牆」每季引薦全球最新潮流文具與設計選品；禮品包裝專區Gift＋蒐羅全球逾10國40個品牌近2,000種設計卡片，以手寫溫度傳遞誠摯祝福。

繪畫書寫專門店ART LAB匯集超過600種專業畫筆與美術用品；經典精筆光廊則展陳200款精筆結合INK Bar提供墨水填充服務；打造宛如高級訂製般的書寫體驗。

▲松菸2F全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台，並打造「職人選品牆」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲松菸2F全新亮相的「誠品文具」規劃全台最大紙筆試寫平台，並打造「職人選品牆」。（圖／記者鍾怡婷攝）

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