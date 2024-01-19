得年20歲！菲律賓選美皇后生日後猝逝　死因成謎

才剛過完20歲生日的選美皇后安托瓦內特·帕加杜安（Antoinette Pagaduan），日前不幸去世，引起社會輿論。安托瓦內特是來自菲律賓加塔蘭市的2023年「加塔蘭小姐」選美比賽的冠軍，才剛封后且度過20歲生日的她竟猝逝，讓粉絲們相當惋惜。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據菲律賓媒體《GMA Integrated News》，安托瓦內特的死訊在1月12日被她所就讀的菲律賓卡加延州立大學 （Cagayan State University）證實，學校的官方臉書發文哀悼並稱：「我們學校的政治系大一學生安托瓦內特·帕加杜安不幸離世，向她的家人和朋友表示衷心哀悼。」
而菲律賓媒體則稱，安托瓦內特才剛在1月9日慶祝她的生日，並在社群平台公佈慶生照片，然而幾天後便離奇去世，且親友和家人並未公開死因，引起外界譁然，同時為這名正值青春年華且才貌雙全的女孩離世而感到哀傷。
選美比賽是一項傳統上側重於對參賽者的身體特徵進行評判和排名的比賽，不過如今選美比賽已經發展到包括評判內在美，評判標準包括品格、智力、才能、個性和品格，選秀佳麗們需要通過層層關卡，才有機會問鼎后位，同時也被部份開發中國家的漂亮女孩視為脫離貧困的管道。