接獲當選證書　賴清德：榮幸獲人民付託帶領國家往前走

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賴清德說，民進黨的創黨精神就是「清廉、勤政、愛鄉土」，他很榮幸跟蕭美琴可以得到人民的付託，要帶領國家繼續往前走，兩人都堅定地承諾，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府，來建設國家、發展經濟、造福人民。
賴清德指出，這場選舉國際社會都非常關注，選舉的結果出來，整個過程國際社會也非常肯定。自己也曾經跟美國參訪團，或是訪問團分享他的看法，就是在選舉造勢的選前之夜，民進黨跟國民黨都在板橋，而且距離不遠處。民進黨有20萬人，國民黨也有20幾萬人，但時間一到，選舉結束就結束了，所有的支持者回家，甚至還搭同一班、同一個車廂的捷運，快快樂樂，沒有任何的事情。
此外賴清德說，票開出來之後，自己也接到了選舉的競選對手，包括侯友宜以及柯文哲的致賀電話。台灣在這場選舉裡面，全體人民所展現的對民主的堅持，而且對國際社會所傳送的多元理性、有活力的民主，也贏得國際社會非常大的肯定。
賴清德說，自己跟蕭美琴未來一定全力以赴，落實民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，以及「愛、非暴力、和平」的核心價值，推動國家進步、團結台灣、造福人民。也提及主委李進勇是第二次送證書給他，當時台南市長連任時，也是承蒙主委到台南親送證書，本次在中央黨部再次接到證書，感到非常榮幸。
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