閻奕格認了有「囍宴」！鬆口與男閨密假結婚 還未婚先孕
歌手閻奕格與圈外男友穩定交往4年，今（19）日擔任耳機品牌BOSE的代言人，並出席代言活動，受訪時，她突然鬆口表示：「終於能公布『喜訊』，我要參加婚宴了。」讓現場媒體一驚，隨後她解釋，原來是她將主演的百老匯音樂劇《囍宴》，音樂劇中還有她不僅與男閨密「假結婚」，還上演未婚先孕的戲碼，非常精彩。
記者吳雨婕／台北報導
閻奕格笑說近來終於能夠宣布下半年的計畫，「我要參加婚宴了，我要演出百老匯的音樂劇《囍宴》，音樂劇的原版是李安的電影。」她透露在音樂劇中，要跟前任男友假結婚，「因為我的前任愛上男生，所以我跟前任變閨密，得跟他假結婚，沒想到婚前玩得太嗨，我就懷孕了！是個非常『刺激』的音樂劇。」
談到是否有類似幫忙「閨密」的經歷，閻奕格笑說沒有，因為身旁的姐妹們都很做自己，家人也都很認同他們的性向，所以不太需要她來代勞當假女友。至於在音樂劇中，有許多親密戲，還得接吻，閻奕格提到早已向男友報備，她分享男友的反應是回她「是喔，好喔」，似乎是在強忍吃醋的情緒。
農曆年即將到來，閻奕格預計會回香港過年，大概待約1周的時間，她表示男友有透露願意跟她一起回家的意願，讓現場媒體忍不住起鬨，「有沒有可能是在密謀求婚？」講起結婚一事，閻奕格分享：「遇到對的人，結婚就是種衝動，想太久就會越想越多，今年先看看『假喜宴』好了。」但對於是否會閃婚也沒有很篤定，說不定新年真有好消息也說不定。
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