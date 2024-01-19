《單身地獄3》鎮錫玟映CP拆夥！一句「曾真心喜歡過」感情近況曝
Netflix上映的南韓人氣戀愛綜藝節目《單身即地獄3》，全季播畢後，話題持續延燒。觀眾最關心的莫過於，最終配對成功的男女嘉賓節目外是否真的在一起。除了本季「海王」李官熙戀情受到關注之外，有著「狼王子」稱號的李鎮錫，日前接受韓媒專訪，被問到與配對成功的安玟映是否交往時，他則回答「曾經喜歡過」，用的是過去式，隱約透露出節目結束後兩人並未交往的訊息。
記者張芸婷／綜合報導
給人冷酷、粗曠印象的李鎮錫，經營烘焙咖啡廳，在大邱已經開了3間咖啡廳。外表看似不苟言笑，有著健美身材的他，說著一口流利的釜山方言，笑起來有如陽光大男孩，強烈的反轉魅力，吸引觀眾的目光。
節目一開始他與安玟映互有好感，一同前往天堂島，兩人看似十分穩定的相處，卻在新來賓曹旻志加入後，一度產生了變化。李鎮錫曾表示過：「曹旻志很有魅力，一度對她產生了興趣。」繞了一圈，節目最終選擇時，李鎮錫卻仍心繫安玟映，最後配對成功一起離開地獄島。
最近，李鎮錫接受訪談提及與安玟映的關係時，給予了回應，當節目組問到「是否有和安玟映交往」時，李鎮錫則回答：「曾經喜歡過妳，玟映。」先前的訪問中李鎮錫也曾提到兩人目前的生活近況，「拍攝結束後，我們一直有保持良好的聯繫，玟映忙著準備韓國小姐的比賽，我也正在準備事業，因此都變得非常的忙碌，自然而然也變得較疏遠了。」正面回答了觀眾們的疑問。
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