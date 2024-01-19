過年出國恐遇長榮罷工！華航2019年也罷工　影響程度、賠償金一覽

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當時事件起源於2018年6月27日就已發起抗議，表達機師長期超時、過勞等工作環境未獲改善的訴求，宣布要在同年7月16日發起罷工投票。後2018年8月6日罷工投票率達85％、支持罷工的有97.7％，取得合法罷工權。同年8月30日機師工會和華航資方簽署協議，雙方同意針對21項勞資爭議項目，展開為期1年的協商。但一年時間未到，2019月1月27日農曆年前，機師工會發表聲明痛批華航對於「過勞航班」議題始終寸步不讓，因此宣布要啟動罷工。
2019年2月8日大年初四，就在機師工會和華航連日隔空交火、交通部介入也無效之後，機師工會凌晨0點宣布當天上午6點就啟動罷工，約有320名機師響應，因當天正值春節大量疏運期間，單日就已有約1800名旅客受影響。
罷工直到第7天，即2019年2月14日上午10點，勞資雙方進行第4次協商，當日經過數小時密談後，晚間8點30分，華航與機師工會，終於針對5項訴求達成共識，罷工宣告結束。總計罷工7天，共取消了163航班、波及2.7萬名旅客，據悉資方華航累計營收損失5億以上。
而當時華航還因此事，提出賠償辦法，公告「桃園市機師職業工會罷工因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，可憑登機證及單據申請，由本公司檢核後提供合理補償，每位旅客上限為美金250。」旅客可至華航官網特別設置的服務彌補專區申請。