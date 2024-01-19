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過年出國恐遇長榮罷工！華航2019年也罷工　影響程度、賠償金一覽

▲春節出國恐怕會遇到長榮罷工！長榮航空機師預計將於1月22日舉行罷工投票，若達到支持率最快不排除春節期間罷工。（圖／翻攝自長榮航空臉書專頁）
▲春節出國恐怕會遇到長榮罷工！長榮航空機師預計將於1月22日舉行罷工投票，若達到支持率最快不排除春節期間罷工。（圖／翻攝自長榮航空臉書專頁）

記者葉盛耀/綜合報導

春節出國恐怕會遇到長榮罷工！長榮航空被爆出因常年薪資凍漲、年終獎金等問題，機師預計將於1月22日舉行罷工投票，若達到支持率並取得合法罷工權，最快不排除春節期間罷工。自去年疫情解封後，多數航線都恢復，長榮每日也有上百航班，若罷工，影響層面相當大。事實上，2019年也發生過中華航空機師罷工，當時影響甚巨，損失慘重，據傳光資方華航就累計營收損失5億以上。而當時還需賠償受影響之旅客，每個人上限為美金250元。

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這幾年陸續有國營航空公司空服員與機師發起罷工，影響最鉅者，當屬2019年時中華航空由機師公會發起，長達7天、158小時的罷工，前後經歷過4次協商，最後才在華航與機師工會簽完團體協約，罷工才結束。

2019年2月時，也曾發生中華航空由機師公會發起罷工之事件。（圖／NOWnews資料照）
2019年2月時，也曾發生中華航空由機師公會發起罷工之事件。（圖／NOWnews資料照）
當時事件起源於2018年6月27日就已發起抗議，表達機師長期超時、過勞等工作環境未獲改善的訴求，宣布要在同年7月16日發起罷工投票。後2018年8月6日罷工投票率達85％、支持罷工的有97.7％，取得合法罷工權。同年8月30日機師工會和華航資方簽署協議，雙方同意針對21項勞資爭議項目，展開為期1年的協商。但一年時間未到，2019月1月27日農曆年前，機師工會發表聲明痛批華航對於「過勞航班」議題始終寸步不讓，因此宣布要啟動罷工。

2019年2月8日大年初四，就在機師工會和華航連日隔空交火、交通部介入也無效之後，機師工會凌晨0點宣布當天上午6點就啟動罷工，約有320名機師響應，因當天正值春節大量疏運期間，單日就已有約1800名旅客受影響。

罷工直到第7天，即2019年2月14日上午10點，勞資雙方進行第4次協商，當日經過數小時密談後，晚間8點30分，華航與機師工會，終於針對5項訴求達成共識，罷工宣告結束。總計罷工7天，共取消了163航班、波及2.7萬名旅客，據悉資方華航累計營收損失5億以上。

而當時華航還因此事，提出賠償辦法，公告「桃園市機師職業工會罷工因而衍生必要之食宿或交通等相關費用，可憑登機證及單據申請，由本公司檢核後提供合理補償，每位旅客上限為美金250。」旅客可至華航官網特別設置的服務彌補專區申請。

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