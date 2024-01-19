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以色列總理反對巴勒斯坦建國！與美不同調　白宮重申不可佔領加薩

▲以色列總理納坦雅胡18日公開宣布，已向美國表達反對巴勒斯坦建國的立場，並稱作為一國總理，「要有能力對我們的朋友說不」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理納坦雅胡18日公開宣布，已向美國表達反對巴勒斯坦建國的立場，並稱作為一國總理，「要有能力對我們的朋友說不」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的衝突已超過百日，作為以色列最堅實的盟友，美國近來不斷敦促以色列減緩在加薩的攻勢，並應把巴勒斯坦建國提上時程，當作結束衝突的最終解決方案。然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日公開宣布，已向美國表達反對巴勒斯坦建國的立場。對此，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）旋即表態，稱美國會繼續推動兩國方案，同時重申以色列不能在戰後重新佔領加薩。

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綜合外媒報導，納坦雅胡表示以色列必須對約旦河以西的所有土地進行「安全控管」，納坦雅胡說「那與（巴勒斯坦的）主權概念相衝突，但我們能怎樣？」納坦雅胡強調自己已經將「真相」告知美國朋友，「並停止了強迫我們面對會損害以色列安全現實的企圖」。

納坦雅胡重申以色列軍隊的攻勢將會繼續，直到實現對哈馬斯的決定性勝利，並稱這可能意味著戰爭將再繼續數個月。納坦雅胡還說作為一國總理，「要有能力對我們的朋友說不」。

納坦雅胡公開向美國說不後，白宮國安委員會發言人柯比表示，美國將繼續推動兩國方案，不會因納坦雅胡的拒絕而改變。柯比強調，戰後以色列不可能重新佔領加薩，加薩必須處於衝突後的新狀態。

巴勒斯坦政府的發言人魯代內（Nabil Abu Rudeineh）批評納坦雅胡的說法是決心將地區「推向深淵」，稱若沒有獨立的巴勒斯坦國，中東地區就不會有真正的安全與穩定。魯代內也將矛頭指向美國，稱正是由於美國對以色列的盲目支持，導致了當地安全與穩定的惡化，美國對此負有責任。

《衛報》報導指出，拜登政府花費巨額的政治資本支持以色列，但卻遭到納坦雅胡最尖銳的公開反駁，拜登政府官員對納坦雅胡的不滿情緒越來越明顯，且納坦雅胡拒絕巴勒斯坦建國，也會破壞以色列與其他中東國家關係正常化的努力。

《BBC》報導則說，兩國方案是美國與許多其他國家認可，能夠解決當前以巴衝突的唯一外交手段，避免無止盡的暴力循環，但納坦雅胡似乎對於這些建議置若罔聞。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛說完，如果巴勒斯坦不獨立建國，以色列永遠沒有真正的安全，納坦雅胡就馬上公開打臉，這樣的舉止加劇了美國國內本已存在的、對拜登政府全面支持以色列的不滿，呼籲美國應該改變對以色列的政策，不再給予以色列無條件的支持和援助。

 

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