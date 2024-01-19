以色列總理反對巴勒斯坦建國！與美不同調　白宮重申不可佔領加薩

我是廣告 請繼續往下閱讀
納坦雅胡重申以色列軍隊的攻勢將會繼續，直到實現對哈馬斯的決定性勝利，並稱這可能意味著戰爭將再繼續數個月。納坦雅胡還說作為一國總理，「要有能力對我們的朋友說不」。
納坦雅胡公開向美國說不後，白宮國安委員會發言人柯比表示，美國將繼續推動兩國方案，不會因納坦雅胡的拒絕而改變。柯比強調，戰後以色列不可能重新佔領加薩，加薩必須處於衝突後的新狀態。
巴勒斯坦政府的發言人魯代內（Nabil Abu Rudeineh）批評納坦雅胡的說法是決心將地區「推向深淵」，稱若沒有獨立的巴勒斯坦國，中東地區就不會有真正的安全與穩定。魯代內也將矛頭指向美國，稱正是由於美國對以色列的盲目支持，導致了當地安全與穩定的惡化，美國對此負有責任。
《衛報》報導指出，拜登政府花費巨額的政治資本支持以色列，但卻遭到納坦雅胡最尖銳的公開反駁，拜登政府官員對納坦雅胡的不滿情緒越來越明顯，且納坦雅胡拒絕巴勒斯坦建國，也會破壞以色列與其他中東國家關係正常化的努力。
《BBC》報導則說，兩國方案是美國與許多其他國家認可，能夠解決當前以巴衝突的唯一外交手段，避免無止盡的暴力循環，但納坦雅胡似乎對於這些建議置若罔聞。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）才剛說完，如果巴勒斯坦不獨立建國，以色列永遠沒有真正的安全，納坦雅胡就馬上公開打臉，這樣的舉止加劇了美國國內本已存在的、對拜登政府全面支持以色列的不滿，呼籲美國應該改變對以色列的政策，不再給予以色列無條件的支持和援助。
更多「以巴戰火再起」相關新聞。