《孤獨的美食家》大友康平驚傳罹癌 宣布全面停工：為什麼是我！
日本資深男星大友康平80年代以搖滾樂團「HOUND DOG」出道，近年轉戰戲劇圈，演過多部影視作品，如電視劇《3年A班》、《派遣女醫X》、《孤獨的美食家》等，68歲的他昨（18）日透露腎臟被診斷出長腫瘤，為好好接受治療，演藝工作全面暫停，由於平時注重養生，身體健朗，本人心情低落地問：「為什麼是我？」
記者楊穎軒／綜合報導
經紀公司發布聲明，指大友康平去年11月定期健康檢查時發現腎臟有腫瘤，將會在最快的時間動手術，原定3月舉行的演唱會不得不取消，對此感到抱歉，承諾大友康平會盡早康復，再跟大家見面，大友康平則備受打擊，「我一直非常注意自己的健康...為什麼是我？我被這些念頭折磨，變得很鬱悶...」
大友康平表示，自己不得不認命，幸運的是及早發現病灶，且透過朋友介紹認識一位優秀的醫生，演唱會取消後空出一段時間可以治療和修養，「生活就是搖滾！充滿了坎坷和跌宕起伏，這就是生活方式！搖滾樂永遠不死！我是不朽的！（我試著變得更有自信一點...哈哈）」，大友康平樂觀地說。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道