藍營「韓江配」拚立院龍頭　民眾黨不排除自提人選

2024選戰落幕，藍綠兩黨立院席次不過半，國民黨推出韓國瑜與江啟臣投入立院正副院長選戰，民進黨則推出現任正副院長游錫堃、蔡其昌再戰，民眾黨贏得8席立委席次，立院龍頭支持誰引發關注。台灣民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨今（19）日表示，目前還是看國民黨、民進黨如何回應民眾黨提出的4大訴求，但也不排除民眾黨自提人選。
記者呂炯昌／台北報導
楊寶楨今日接受媒體訪問，針對是否每位不分區立委當選人都簽署2年條款，不分區立委當選人黃國昌是否2年後轉戰縣市首長？楊寶楨表示，8位不分區立委當選人都有簽署2年條款，是否投入參選2026及可能縣市，未來將作綜合評估；至於黃國昌動向，這兩年將聚焦國會改革、強力監督行政部門責任，再去思考其他事情。
媒體追問，國民黨、民進黨都會提出立法院正副院長人選，民眾黨如何讓8席立委發揮最大能量？楊寶楨表示，目前還是看國民黨、民進黨如何回應民眾黨提出的4大訴求，但也不排除民眾黨自提人選，或是全部投給國民黨、民進黨人選，還將持續開會討論。
2024總統，民眾黨總統候選人柯文哲得票數排名第三，雖然全台得票率為26.46%，但在桃園市、新竹縣市、苗栗縣得票率達到3成以上，超過預期。媒體詢問，柯文哲在桃園市、新竹縣市、苗栗縣得票率較佳，未來是否可能在這些選區提名人選？楊寶楨表示，目前會持續盤點得票數及得票率較高的縣市，未來會加強經營，不分區立委就任後將有各自責任區，除了處理選服外，也會為培育人才盡一份心力。