日本人超愛「台灣LV包」！女星狂掃22個　爆買3萬元嗨喊：好便宜

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日本電視節目《上田と女が吠える夜》在1月17日播出的新春特輯中，特別找了3位女藝人飛來台灣旅遊，介紹來台灣一定要爆買、爆食的各種吃喝玩樂知識，而當她們到迪化街的「高建桶店」後，看見店內擺放大量的茄芷袋後，立刻陷入瘋狂。
節目組隨後也科普「茄芷袋」的由來，近年被譽為台灣的LV包，在日本掀起一股潮流，因此許多旅客來台，都會買一個回去當作紀念，早期茄芷袋是由漁網製作而成，因此日文的正式名稱是「漁師バッグ」（漁夫包）。
其中一位日本女星モモコ看到台灣「茄芷袋」的價格後，也立刻驚呼「日本的台灣商品店也有賣，但這邊的價格便宜太多了，這個一定要買回去的」。由於節目組提供了10萬日圓（約新台幣21207元）讓她們購入台灣土產，結果光是モモコ一人，就狂掃了22個茄芷袋，外加5個迷你版，其餘還有各式竹製品等，在高建桶店內就狂花了3萬日幣（約新台幣6,362元）。
部落客「蘋果愛屁桃」看完節目片段後，也忍不住驚呼「第一次看到有節目介紹說茄芷袋是台灣的LV，莫名地覺得很害羞」，一堆台灣網友也大讚「茄芷袋真的超好用，每次買大採買只需要帶一個就可以裝很多」、「之前去大稻埕有經過，店面擠滿了日本人、韓國人，一瞬間覺得自己在國外」、「我常經過高建桶店，老闆都說日文了」、「茄芷袋已經紅到巴黎了」。