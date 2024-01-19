草莓控看過來！ 初韻、85℃競推冬季限定草莓新品搶客

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「初韻TrueWin」先前新推出的「水果撈」，共有原味酸奶、草莓酸奶、芒果酸奶3款，每款都嚴格挑選5種高纖水果搭配，軟綿爽脆的水果包裹著優格外衣，入口層次豐富，加上一眼就能看清透明方盒內的滿滿內容物，繽紛多彩，兼具視覺與味覺雙重享受。
至於新上市的「滿杯草莓酸奶水果撈」，則是冬季限定款新品，將約有半斤重的鮮美草莓，與濃醇草莓味酸奶搭配，讓草莓清新風味與酸奶绵密口感，交織出令人驚艷好滋味，讓人不自覺一口接一口，欲罷不能。特別要強調的是，由於無添加任何額外的甜份來源，不僅每一口都吃得到滿滿餡料，營養又有飽足感，對健康也沒負擔，是為寒冬中最甜蜜的療癒聖品！
85℃草莓季也開跑了，今年網羅5款草莓特色蛋糕、2款麵包和1款飲品草莓起司，共譜「莓好派對」。蛋糕嚴選法國Boiron草莓果泥，製作出香甜可口的草莓慕斯，搭配滿滿的新鮮草莓，美味順口，再來一杯季節限定草莓起司，鹹甜交織是大大享受。此外，麵包坊加碼推出二款高顏質草莓可頌和草莓巧菠，即日起在全台門市開賣，想要把握季節限定美味民眾，還得手刀購買。
其中，「莓果卡士達」蛋糕為滿足大小家庭喜好，特別推出三款尺寸，分別為8吋、6吋及切片蛋糕，任選所需。由蓬鬆濕潤的香草戚風蛋糕為主體，粉黃相間的內餡是牛奶泡芙餡與草莓卡士達，嚴選使用法國保虹Boiron草莓與黑醋栗果泥，酸甜香味濃郁迷人，再抹上一層草莓餡，酸V滋味無法抵擋！
同場加推季節飲品「草莓起司」，採用茉莉花香氣的綠茶，與草莓果漿融合之後，酸甜中帶有微微花香，上層再鋪上使用紐西蘭進口安佳鮮奶油打成85度C招牌鹹甜起司海岩，超合拍滋味令人回味。