國小暴力事件年增逾9成！教團推有薪親職假、每年「1子女8小時」

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近年來少年犯罪人口率呈上升趨勢且犯罪態樣有組織化、多樣化，近10年來每10萬少年人口的犯罪人口率呈上升趨勢，從2014年每10萬人有637.87人，上升至2021年的774.88人。
根據教育部日前最新公佈的2023年校園安全通報的數據中，暴力事件與偏差行為27511件，較去年增加近60%，而兒童及少年保護事件增加近44%。其中增加幅度最大的竟然是國小暴力事件與偏差行為9370件，增加近94%，兒童及少年保護事件增加55%，還有國中暴力事件與偏差行為8339件，增加近58%最為驚人。
王瀚陽認為，這些數據揭示3個警訊，暴力事件與兒少保護問題開始年齡越來越早；現行政策緩不濟急，校園安全網與社會安全網產生漏洞，政策勢必要改變更為主動與預防；光是2022年暴力事件與偏差行為與兒童及少年保護事件就高達91884人，學校與教師該如何應對。
全教總理事長侯俊良提到，校園暴力事件，沒有人是局外人，唯有親師協力、政府支持，才能預防憾事發生，如何讓家長能夠擔起教養責任，建構親師協力的模式，政府實應積極找出答案。
侯俊良強調，全教總主張落實家長管教義務，絕非製造親師對立，而是希望家長有能力成爲神隊友，一起守護校園安全，並給予政府2點建言。
一是政府應正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，推動修法課予家長管教義務，建議修正〈兒童及少年福利與權益保障法〉並由行政機關以行政罰方式強制家長須參與親職教育講習或課予罰鍰，以落實國民教育法家長應承擔輔導子女責任之意旨。
二是實質支持家長配合學校輔導管教，推動有給薪的親職假相關法規修訂，讓家長在拚經濟之餘也能顧孩子，不用被迫在麵包與教養之間做選擇，並積極協助弱勢家庭提供親職教育服務，提升家庭教育功能。
國教盟也支持全教總訴求，並另外提出3點建議，儘速啟動行政院層級的社會安全網與校園安全網會議以聆聽建言；立刻針對偏差行為的個案家庭進行輔導，強化家庭教育中心對個案家庭的個別化協助，以提升家庭教育功能；修法提供家長每一子女每一年8小時親職假，只要出具學校證明，就可請假不扣薪。
新北市國三生遭同學攻擊致死，引發社會關注，據教育部最新資料，2023年校園暴力事件與偏差行為，較前一年成長6成，其中增加幅度最大的是國小暴力事件與偏差行為9370件、增加近94%。數個教團今（19）日召開記者會指出，兒少暴力與偏差行為有「年輕化」的趨勢，呼籲政府推動每年「1子女8小時」的有薪親職假，並課以家長管教義務。
全國教師工會總聯合會、國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天共同召開記者會，認為校園無法自外於社會，學生偏差行為更無上學放學之分， 學校處理衝突事件，除了使用適當的輔導管教手段即時處理，若無家長的配合與支持，仍難以改善學生的偏差行為。
近年來少年犯罪人口率呈上升趨勢且犯罪態樣有組織化、多樣化，近10年來每10萬少年人口的犯罪人口率呈上升趨勢，從2014年每10萬人有637.87人，上升至2021年的774.88人。
根據教育部日前最新公佈的2023年校園安全通報的數據中，暴力事件與偏差行為27511件，較去年增加近60%，而兒童及少年保護事件增加近44%。其中增加幅度最大的竟然是國小暴力事件與偏差行為9370件，增加近94%，兒童及少年保護事件增加55%，還有國中暴力事件與偏差行為8339件，增加近58%最為驚人。
王瀚陽認為，這些數據揭示3個警訊，暴力事件與兒少保護問題開始年齡越來越早；現行政策緩不濟急，校園安全網與社會安全網產生漏洞，政策勢必要改變更為主動與預防；光是2022年暴力事件與偏差行為與兒童及少年保護事件就高達91884人，學校與教師如何應對。
全教總理事長侯俊良提到，校園暴力事件，沒有人是局外人，唯有親師協力，政府支持，才能預防憾事發生，如何讓家長能夠擔起教養責任，建構親師協力的模式，政府實應積極找出答案。
侯俊良說，全教總主張落實家長管教義務，絕非製造親師對立，而是希望家長有能力成爲神隊友，一起守護校園安全，並給予政府2點件。
一是政府應正視家庭教育與家長管教責任，針對學校難以管教之學生，推動修法課予家長管教義務，建議修正〈兒童及少年福利與權益保障法〉並由行政機關以行政罰方式強制家長須參與親職教育講習或課予罰鍰，以落實國民教育法家長應承擔輔導子女責任之意旨。
二是實質支持家長配合學校輔導管教，推動有給薪的親職假相關法規修訂，讓家長在拚經濟之餘也能顧孩子，不用被迫在麵包與教養之間做選擇，並積極協助弱勢家庭提供親職教育服務，提升家庭教育功能。
國教盟也支持全教總訴求，並另外提出3點建議，儘速啟動行政院層級的社會安全網與校園安全網會議以聆聽建言；立刻針對偏差行為的個案家庭進行輔導，強化家庭教育中心對個案家庭的個別化協助，以提升家庭教育功能；修法提供家長每一子女每一年8小時親職假，只要出具學校證明，就可請假不扣薪。