柯震東床上表現「一尾蝦」　激戰《愛愛》女網紅：不露第三點就行

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問及尺度的底線到哪裡？詹子萱羞喊不露三點，柯震東表示因戲裸露需要比較無底限的尺度，不露出第三點就可以。詹子萱還分享拍床戲沒減肥反增胖：「當時開拍前得了急性腸胃炎體重掉到39公斤，一直靠吃高蛋白才胖回來到42、43公斤的正常體重。」一旁的夏于喬更羨慕說到：「拍親密戲還可以增胖好開心。」
夏于喬與馬志翔飾演一對性生活不美滿的夫妻，夏于喬更有2場DIY的戲，她說：「一場是用自己的雙手進行，另一場用情趣用品，用手的那幕比較還好，拍法是用腳來演出身體的興奮程度，這是我第一次用腳演戲很有趣，反而另一場超尷尬，因為鏡位關係，要拍臉的特寫，攝影師需要離我很近，所以要一直努力忘記，有人正在看你自我安慰，這會是需要克服的地方。」
夏于喬跟馬志翔只有一場親密戲床戲，有一幕是馬志翔完事後很累，那個是真的反應，馬志翔解釋：「為避免碰到對手演員，親熱鏡頭的動作是需要懸空進行的，所以前方是沒有任何支撐物的，等於我的腹肌要一直撐住、手需要撐起整個身體，就像是做伏地挺身加仰臥起坐，是真的非常累。」
演一個瘋狂求愛的妻子，夏于喬說誘惑馬志翔的戲都好玩，馬志翔也笑說在樓梯間被撩的戲，全程都在憋笑，因為夏于喬正面貼滿膠帶，不過夏于喬最有共鳴的是夫妻對話，「像是戲裡網購情趣用品是老公收貨，就被唸說不要亂買，還有老公手機一直在響，老婆會忍不住想偷看，像這樣夫妻的日常，很生活化、真實的內容都很喜歡，夫妻看了一定會很有共鳴。」
Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》宣布將於今年2月2日全球上線，卡司包含詹子萱、柯震東、林哲熹、巫建和、夏于喬、馬志翔、苗可麗、洪都拉斯等實力派演員，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題。
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