足球／建立綠色通道！足協與台北醫院簽MOU　成為國家隊最強後盾

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中華足球協會理事長王麟祥表示，雙方合作建立綠色通道可以確保國家隊選手在發生突發事件或緊急情況時，能夠迅速獲得醫療援助，減少損失和風險。相信利用運動科學與運動醫學協助競技運動員減少運動傷害及預防傷害發生，並能在受傷後給予適當的醫療介入促使運動員能盡早回復正常訓練。
臺北醫院運動醫學中心陳建龍則說，運動醫學中心整合骨科、復健科、放射科等多專科主治醫師，不僅提供運動傷害預防與治療、健康管理，也提供肌力與體能訓練、返場評估的建議，避免形成反覆慢性的傷害，以提供運動員與熱愛運動的民眾都能夠盡快恢復到受傷前的狀態。
陳建龍表示，足球運動員常見有骨骼關節與結構的損傷或移位、肌肉與神經舊有的長期損傷疼痛與發炎，類似的狀況都會影響原本的運動表現與品質，因此一個即時、有效、個別化的醫療照顧對於選手是不可或缺的。
中華女足代表隊李翊汶分享足球比賽常常有受傷的情形，透過專業運動科學的幫助，讓運動員在訓練上可以得到加乘的效果，這樣的合作也讓選手在場上可以無後顧之憂的拚戰。
中華男足代表隊新台灣人安以恩則表示，足球本身就是很高強度與激烈的運動，受傷是難免的事，國際賽又更激烈，有了臺北醫院的支持，透過休息與專業的醫療介入，除了加速恢復過程以外，更能延續自身的運動生涯。
踝關節扭傷是最常見的運動傷害之一，臺北醫院骨科洪濬麒醫師表示，有40%的運動員都曾經歷過踝關節扭傷，也影響了31%的足球運動員。此傷害最常造成的是外側韌帶的損傷，若配合適當治療通常可在數週或數月內痊癒。若未正確處理，有很大的機會造成慢性不穩定，繼而引起後續創傷性的關節炎，將會很大的程度影響運動品質與生涯。
因此即使踝關節扭傷屬於輕微的傷害，也務必尋求專業醫師的診治，接受適當的治療。洪濬麒醫師建議，無論是運動選手、一般民眾，在進行運動前後都應做足夠的伸展與收操，運動時佩戴正確的運動防護用品，並避免運動過量，降低發生運動傷害的可能。
中華足球代表隊正在新年度裡備戰衝刺，男足準備三月的2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪，U20女足更是要挑戰亞洲盃，女足代表隊也會按照新計畫迎接睽違已久的主場國際邀請賽。