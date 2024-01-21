今日來講股／分析師：新一周拜託季線要守穩　封關前鎖定2概念股

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再來提到台股風向球、台積電法說會，廖祥安指出，其實台積電法說會之前，走勢就比大盤強，市場隱約知道這次法說會內容應該不錯。果然19日台積電股價重回6字頭，再加上美國科技股如蘋果、超微與輝達股價走高，AI概念股也紅通通，帶動大盤整體氣勢，終場大漲450多點，一舉收復月線與季線。
廖祥安認為，今年還是以AI相關貫穿操作為主，因為是明確的產業趨勢，尤其距離農曆年封關剩約2周，市場關注的倒不是台積電帶量跳空大漲多少，而是台積電為首帶動台股是否能守住月線與季線，他認為只要農曆年前牢牢守住至少季線，那麼就等於守住多頭。
至於封關前要如何操作？要不要抱股過年？要抱什麼股？廖祥安指出，保守的投資人可以從大型股切入，像是台積電為首的AI相關、金融或是ETF，因為現在投資生態不一樣，ETF很夯，且裡面的成分股大部分也多納入大型股，會有相對穩定的殖利率。
而若是積極的投資人，廖祥安認為可以從台積電法說會找答案，台積電與跟AI相關或是台積電家族與設備供應鏈都可以留意，台積電好相信這些族群表現也不會太差。尤其AI從伺服器到AI PC與AI手機話題熱議下，以及輝達股價創歷史新高的帶領下，這些族群還是相對安全。
廖祥安也為政策概念股「喊冤」，認為軍工、航太、綠能、重電與生技類股，因受到國際如美國降息預期削減、美元走強等因素干擾，到目前為止有點受到壓抑委屈，他認為其實選後都有機會再發揮，投資人可以多加留意。另外，位階低的也有機會，像是近來蠢蠢欲動的記憶體、面板與被動元件。不過像是鋼鐵與塑化因中國大陸復甦不如預期，以及景氣還無法加速回溫、和受中美關係影響，短線得要避開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。