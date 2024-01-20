短今牌技太爛出狠招！外套一拉「只穿紅色內衣」 嗨喊：手氣炸裂
32歲短今（本名胡馨儀）為中信兄弟啦啦隊「PS女孩」人氣成員，擁有173公分身高，34E、25、35傲人三圍，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」，個性無厘頭又人來瘋的她是隊上的開心果，近來還被知名外送平台相中拍攝廣告。農曆新年將至，短今日前在粉專傳授打牌贏錢的密技，外套滑下露出紅色內衣，讓網友一看大呼：「這樣保證贏錢吧！」
記者楊穎軒／綜合報導
短今發文表示，過年期間，姊姊都會找她打麻將，但是自己牌技不如人，始終處於劣勢，因此今年一定要使用開運的祕密武器，附上的照片，短今絨毛小外套一邊掉落至手臂，內搭只有一件正紅色Bra，天鵝頸、美人鎖骨和豐滿上圍一覽無遺，相當性感。
「幫助我手氣炸裂～」短今寫道，貼文一發布，網友紛紛留言：「這樣打麻將保證贏錢」、「紅之魔咒」、「這祕密武器太強惹」、「我輸的無怨無悔啦」、「這樣根本不能專心打麻將吧」、「坐妳對家把把都相公」、「這招對異性有干擾作用，但對同性收效甚微」、「我願意全輸光給妳」！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道