長照機構打造峇里島休閒渡假風 嘉仁住宿長照機構開幕
高雄岡山區以醫院起家的劉嘉修醫療照護體系，於民國105年成立體系第三家長照機構「劉嘉修護理之家」，以飯店風格打造的護理之家，開幕後深受好評。為延續飯店風格概念，劉嘉修長照社團法人斥資2.6億元於岡山捷運周邊新地標87期重劃區旁，建造「嘉仁住宿長照機構」於今（19 ）日盛大開幕。
記者陳美嘉／高雄報導
「嘉仁住宿長照機構」基地佔地2千坪，室內總樓地板1100坪，三個樓層可收置169位住民。機構設備完善並設有醫院等級雙備援中央氣體維生設備，健康養老、生活需被照顧者、長期臥床甚至植物人皆可服務。
「不用飛到峇里島，因為我把峇里島帶來岡山！」董事長劉俊鴻表示，去峇里島旅遊時發現許多外國人退休後選擇到東南亞國家long stay養老，進而啟發打造一間可養老的渡假風格長照機構。
嘉仁住宿長照機構為了讓住民多走向戶外特別建置一個千坪渡假休閒花園，設有發呆亭、生態池及可愛動物園區，希望在這裡的住民多利用戶外空間外出走動減緩老化，提高家屬探視意願，也可帶著家人們一起來同樂。
此外，住民如有就醫、復健需求，嘉仁住宿長照機構有在地老牌劉嘉修醫院當醫療後盾，提供免費專車接送、陪診就醫、住院看護一條龍服務，家屬可免於奔波。讓住民居住安心，也讓家屬放心。