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外資才剛提款完又回補認錯？買超801億「創史上第2高」

▲台積電法說會後釋出佳音，外資今（19）日大舉回補，買超金額高達801.69億元，創下史上第2高紀錄。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台積電法說會後釋出佳音，外資今（19）日大舉回補，買超金額高達801.69億元，創下史上第2高紀錄。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股在今年開年之後到昨（18）日跌跌不休，外資本周也大提款超過至少1300多億元，但台積電法說會後釋出佳音，外資今（19）日又大舉回補，買超金額高達801.69億元，創下史上第2高紀錄。台北股市今日氣勢如虹，一舉收復季線與月線，終場大漲453點，收在17681點，漲幅2.6%，成交金額激增到4231億元。

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台積電法說會後今日開盤跳空大漲，重回600元，盤中一度漲39元，來到627元，終場漲38元，收在626元，漲幅近6.5%。且輝達、超微股價創歷史新高帶動下，今日AI股也讓人驚艷，緯創因為AI伺服器成為主要成長動能，2023年毛利率達7.9%寫新猷，今盤中飆上漲停，終場漲9元，收在107元。

另一AI指標股廣達也不遑多讓，大漲8%。緯穎漲近6%，英業達與勤誠漲5%多，廣明、健策、研揚、日月光、樺漢漲3到4%。另外，聯發科、智原、世芯也漲1到2%。

而今日三大法人同步買超，自營商買超6.12億元、投信買超40.09億、外資及陸資買超801.69億元，合計買超847.9億元，其中外資買超801億元創史上第2大量。今日成交量前10大分別為緯創、群創、台積電、英業達、華泰、振發、廣達、光鋐、聯電、友達。



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