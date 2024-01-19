台積電魏哲家掌舵、6億年薪驚人！外媒披露「台股薪酬最高CEO」
台積電法說會昨（18）日登場，由於董事長劉德音已宣布今年股東會要退休，並交棒給總裁魏哲家，雙方互動引發各界關注，一時間魏哲家的薪酬也成為焦點。有外媒去（2023）年指出，魏哲家成為台股薪酬最高的CEO，薪資和獎金達3.534億元，然而根據台積電年報，魏哲家薪酬達到6.43億元，劉德音也有6.32億元。
記者許家禎／台北報導
台積電去年12月中宣布董事長劉德音將於今年2024年股東大會後退休，總裁暨副董事長魏哲家可望接任下屆董事長。回想2018年，台積電創辦人張忠謀交棒給劉德音與魏哲家時，外界一度質疑雙首長制，但事實證明在兩人帶領下，台積電再創奇蹟、市值突破16兆元。
劉德音與魏哲家個性迥異，未來將是由個性幽默、處世八面玲瓏，但做事一絲不苟的魏哲家領軍，在詭譎的國際情勢與日新月異的產業變化下，不僅台積電的未來表現成為關注焦點，魏哲家的薪酬突然間也被大家關注。
《彭博社》去年指出，魏哲家將成為台股薪酬最高的CEO，薪資和獎金達3.534億元，但翻開台積電年報，劉德音、魏哲家2人2022年稅前年薪分別為6.32億元和6.43億元，皆較前一年的4億元大幅增加。
至於持股部分，根據公開資訊觀測站顯示，魏哲家目前約持有639萬股台積電股票，劉德音則持有1,291萬股，而法說會後台積電股價飆漲，今日大漲38元，收在626元，漲幅6%以上，換算下來，魏哲家持股市值超過39億，劉德音持股市值則超過80億元。