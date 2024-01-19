李程彬被喜歡的人利用！慘淪工具人 回憶痛苦歲月「別這麼傻」
新人歌手邱軍今（19）日推出全新EP《愛不愛我》，延續上一張EP形式，收錄情歌天王張信哲的經典歌曲〈太想愛你〉以及全新單曲〈愛不愛我〉，兩首歌曲在歌詞上做了巧妙的呼應，唱出男人從「太想愛你」的衝動到「愛不愛我」的恨痛，而〈愛不愛我〉MV，邀請到金鐘迷你視帝李程彬，以及陸夏擔綱男女主角，其中李程彬演出「工具人」角色，沒想到生活中也真的當過工具人，如今回想起那段歲月，讓他忍不住直呼：「不要那麼傻！」
記者吳雨婕／綜合報導
〈愛不愛我〉MV中，李程彬飾演一位願意為了深愛的人而不計一切代價的勇者，被利用也不後悔，陸夏則飾演一位因為自私而在追求自己愛情的過程中，不慎傷害到別人的人。劇情深刻詮釋〈愛不愛我〉這首歌描繪的曲折愛情關係，李程彬在看到劇本後，就對於MV中的角色十分有共鳴，他坦言自己曾經在現實生活中當過這樣的「工具人」，這次的劇情讓他回想起當工具人的那段時間，幫忙修電腦和買食物，直說：「真的不要這麼傻！」
邱軍這次在〈愛不愛我〉MV中化身男主角常光顧的麵攤老闆，是個愛唱歌的老闆，劇組用心為他打造了一間名為「情歌手小吃攤」的場景，麵攤的菜單悄悄透露即將推出的新歌的歌名，這是MV中特別設計的小彩蛋，邱軍看到菜單直說：「好用心，很驚喜！」導演還安排他要當場為李程彬下廚，煮麵給他吃，讓邱軍更是緊張不已，因為他到現場才有機會學習下麵的技巧，於是他在拍攝現場一直拉著麵攤老闆娘練習煮麵，很擔心麵沒煮好，相當逗趣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道