河錫辰來台灣狂跟記者嘆：我年紀到了　變「萬年單身漢」原因公開

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今年41歲的河錫辰，透露過去的義務教育必須要學漢字，所以他現在才能懂30％至40％的中文，街道上的招牌、報紙都能讀懂，只是要他用說的就有困難，「發音滿難的。」河錫辰還逗趣賣老表示：「我給大家感覺唸很多書，但高中學漢字時我很不喜歡，我就覺得為什麼要學這些、很麻煩，但現在韓國沒有漢字教育了，只有我這年齡層的才會學，我漢字學到高中，那時候學的到現在都記得，我也沒想過會跟亞洲圈的粉絲互動，現在派上用場了。」
河錫辰有顏值有實力，身高身材也在水準之上，但卻是個萬年單身漢，問及他的理想型，他承認年輕時只看外表、性格，但現在無法給出具體的條件，「現在我身邊的朋友差不多都結婚了，發現現在比起看上去（外表）要怎樣，可不可以跟這個人組成家庭，一起往這方向前進才是重點，我比較想要找到能跟我共同組織家庭、好好生活的人」，問及理想的家庭型態？他說：「對我來說太遙遠了，要先找到這樣的人，才能去規劃跟想像。」
河錫辰透露爸媽會催婚，他無奈表示：「這也不是我一個人努力就能成功的事，自然而然就會有了。」記者幽默建議在今天的報導上幫忙「公開徵友」，河錫辰微笑婉拒，表示朋友會幫他介紹對象，只是礙於年紀變大的關係，能介紹的對象也就漸漸變少。
2月10日即將迎來42歲，但他沒有特別想許的生日願望，只期許2024一整年都能健健康康、遇到好作品，以及抽空來台灣旅遊；河錫辰也以3個Hashtag形容剛過去的2023年，因為自己是以《魔鬼的計謀》再走紅，所以下了「挑戰」、「黃金」，剩下第3個遲遲想不到，記者提議「帥氣」，他笑回：「就用你這個吧！」
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